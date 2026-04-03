Quiso robar una moto, la dañó y terminó aprehendido en la vía pública

Un joven de 19 años fue aprehendido este viernes alrededor de las 14 en la intersección de Adrián Veres y Tucumán, luego de intentar sustraer un motovehículo en Bolivia al 2100, según informó la comisaría Séptima.

El acusado fue identificado como Esteban Facundo Hernán Puis, quien reside en la ciudad.

De acuerdo con el parte policial, momentos antes de su detención el sujeto intentó robar una Honda Wave, propiedad de un joven de 23 años. Para concretar el ilícito, habría dañado el tambor de ignición del rodado, aunque finalmente abandonó el vehículo en el lugar.

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Tras ser interceptado por personal policial, se procedió además al secuestro de una llave tipo ganzúa y un recogedor magnético, elementos que habrían sido utilizados para forzar el sistema de arranque de la motocicleta.

El hecho quedó en manos de la UFIJ N° 15.