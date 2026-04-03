La Justicia declaró no punible al joven acusado por el crimen en una escuela de Santa Fe

Los padres de la víctima no participaron de la audiencia

Una audiencia de atribución de cargos se realizó este viernes en el marco de la investigación por el crimen de Ian Cabrera, el adolescente de 13 años asesinado por un alumno armado en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40, en la ciudad santafesina de San Cristóbal. Al término de la jornada, se informó que el acusado, Gino C., fue declarado no punible.

La Justicia determinó que, por su edad, el joven no puede ser juzgado ni se le pueden imponer medidas cautelares privativas de la libertad. No obstante, continuará alojado de manera provisoria en un instituto de menores de Santa Fe.

La audiencia se llevó a cabo pasadas las 9 en los Tribunales ubicados en avenida Trabajadores Ferroviarios al 1233. Luego, los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Carlos Vottero y Luis Schiappa Pietra, brindaron una conferencia de prensa en la que evitaron profundizar en detalles de la causa.

"Es una investigación muy compleja. En pocos días logramos reconstruir una parte importante de los momentos previos y posteriores al hecho, y entendemos que el proceso continuará", señaló uno de los fiscales.

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Además, explicaron la situación legal del imputado: "No existe pretensión punitiva, ya que es no punible según la legislación vigente. La nueva normativa nacional entrará en vigencia el 5 de septiembre, por lo que el caso se rige por la ley actual 22.278".

Ian Cabrera, víctima

En ese sentido, indicaron que el hecho habría tenido cierto grado de planificación y que está atravesado por vínculos personales y actividad en redes sociales, aspectos que continúan bajo investigación.

Los padres de la víctima no participaron de la audiencia. El acusado, en tanto, tampoco estuvo presente por disposición del Ministerio Público Fiscal.

Mariana Oroño, integrante del equipo de abogados de la familia del agresor, indicó que los padres del joven "llevan la situación como pueden", mientras que el menor permanece en un instituto de seguridad provincial, donde es evaluado por un equipo interdisciplinario.

La letrada señaló que el futuro del adolescente —en una causa caratulada como homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego— podría incluir su derivación a un establecimiento con medidas de carácter terapéutico. De todos modos, al tener 15 años y no estar vigente aún la nueva Ley Penal Juvenil, no podrá ser juzgado.

"Está acompañado por su padre", precisó la abogada, quien representa a la familia junto a Néstor Oroño.

Asimismo, reveló que hasta el momento no hubo contacto con la familia de Ian Cabrera, el estudiante asesinado antes del izamiento de la bandera en el establecimiento educativo, que este martes fue escenario de su despedida.

Allanamientos

El martes, la Policía de Santa Fe realizó un primer allanamiento en la vivienda donde residía el acusado junto a sus padres, pocas horas después del ataque que conmocionó al país. Al día siguiente, se llevó a cabo un nuevo operativo en el mismo domicilio, esta vez con la participación de la Policía Federal.

En el mismo terreno funciona un comercio perteneciente a la familia, que también fue allanado. Hasta el momento, no se informó qué elementos fueron secuestrados. (NA)