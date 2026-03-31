Tiroteo en una escuela de Santa Fe: qué se sabe hasta ahora

Un alumno ingresó armado a la Escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal, disparó contra sus compañeros y mató a un estudiante de 13 años, mientras otros ocho resultaron heridos, dos de gravedad. Los preceptores lograron reducir al atacante antes de que la tragedia fuera mayor, dejando consternada a toda la comunidad y generando un operativo de emergencia inmediato.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 7:15, cuando los alumnos esperaban el izamiento de la bandera en el patio interno del establecimiento. Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno municipal, confirmó que “el agresor fue reducido por preceptores y luego detenido por la Policía”. La escuela suspendió las clases y la comunidad quedó sumida en un estado de shock.

Carolina Morel, docente del colegio, describió el clima de pánico: “Empezamos a sentir bombazos. Lo primero que atiné a pensar era que se trataban de petardos, hasta que entra una docente a los gritos, desencajada, diciendo que había un chico con un arma”. Los profesores bloquearon puertas y arrinconaron muebles para proteger a los alumnos: “Arrinconamos una mesa para que no pasen porque alguien decía que venían para acá. Esos fueron los primeros minutos de terror”.

Cómo es el perfil del agresor

El atacante, un adolescente de 15 años que cursa el tercer año, era considerado por los docentes “un buen alumno” y de conducta ejemplar. Morel agregó: “Lo llamativo es que es un buen alumno, no era problemático. No había indicios. Tiene situaciones familiares”. Muñoz coincidió: “Hablamos con docentes y nos dijeron que es un buen alumno y que nunca mostraba problemas de conducta, por lo cual esto llama la atención”.

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Víctimas y estado de salud de los heridos

El ataque dejó un alumno de 13 años muerto y ocho heridos, dos de gravedad. Uno de ellos fue trasladado en “código rojo” al Hospital de Rafaela con perdigones alojados en la cara y el cuello. Los estudiantes permanecen bajo contención psicológica, y las familias reciben acompañamiento para sobrellevar la conmoción.

Seis pacientes con heridas superficiales recibieron atención médica en el hospital local de San Cristóbal y fueron dados de alta a las pocas horas, tras constatarse que su estado de salud era óptimo

Maximiliano Pullaro dispuso un amplio despliegue interministerial

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expresó su impacto por el hecho y remarcó el despliegue inmediato de equipos provinciales para asistir a las familias, contener a la comunidad educativa y avanzar en la investigación.

“Estoy muy golpeado por lo sucedido”, afirmó, y precisó que la alerta se recibió a las 7:20 a través de la Central de Análisis del Ojo.

Ante la gravedad del hecho, el mandatario suspendió de inmediato la agenda de sus ministros y ordenó un despliegue urgente del Estado provincial.

Pullaro evitó realizar interpretaciones apresuradas y subrayó que se trabaja con información preliminar, mientras se avanza en la investigación y en la activación del proceso penal contra el autor. “Lo inmediato es estar presentes, acompañar y garantizar que la Justicia actúe”, señaló, destacando la respuesta articulada del Gobierno ante un hecho de extrema gravedad y carácter inédito en la provincia.

Intervención de las autoridades

Tras el violento episodio ocurrido en la Escuela N° 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, el Gobierno de Santa Fe dispuso el envío inmediato de un equipo de acción interministerial para abordar la situación. Al lugar se trasladaron el ministro de Educación, José Goity; la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, con el objetivo de coordinar la respuesta oficial.

También participan del operativo Claudia Soria, del área de Atención a la Víctima; Juan Musuruana, coordinador de Seguridad Pública; Daniela León, de la Secretaría de Niñez; y Diana Gallo, del Ministerio de Educación. Las tareas se desarrollan de manera conjunta con los servicios de salud y equipos territoriales, enfocadas en la contención de los afectados y el acompañamiento a la comunidad educativa tras el trágico hecho.

Cómo sigue la investigación y medidas oficiales

El agresor fue detenido y puesto a disposición de la Justicia provincial, posteriormente trasladado a un centro de alojamiento de menores de Santa Fe. Como la nueva Ley Penal Juvenil recién entrará en vigencia 180 días después de que fuera publicada en el Boletín Oficial, no aplica para este caso, por lo que el menor es considerado inimputable.

Padres y alumnos describen escenas de caos y miedo: “En el camino, ver la cantidad de chicos a dos o tres cuadras de la escuela corriendo para todos lados, con cara de perdidos”, relató María José, madre de una alumna. Morel destacó: “Los chicos salieron conmocionados, atemorizados, con ataques de pánico. Es mucho lo que hay que trabajar en sociedad y comunidad, porque esto era de una manera muy extrema”.

El episodio dejó en evidencia la vulnerabilidad de los espacios educativos ante situaciones extremas y la importancia de la rápida reacción de los adultos para evitar una tragedia aún mayor.

Los estudiantes reciben asistencia médica y dos están en grave estado

Seis estudiantes permanecen internados en el hospital local con estado estable, mientras que otros dos fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela. En paralelo, equipos de Salud Mental de la provincia brindan contención tanto a los heridos como a sus familias.

El Gobierno de Santa Fe lleva adelante el seguimiento sanitario de ocho alumnos tras el grave episodio ocurrido en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, en el que murió un estudiante de 13 años. Como parte del operativo, seis de los pacientes fueron atendidos en el hospital de la ciudad, donde presentan lesiones leves y evolucionan favorablemente.

En tanto, dos estudiantes fueron trasladados al Hospital Regional “Dr. Jaime Ferré” de Rafaela. Uno de ellos, un adolescente de 13 años, ingresó en código rojo, aunque se encuentra lúcido y hemodinámicamente estable. Está previsto su traslado al Hospital Dr. Orlando Alassia, en la ciudad de Santa Fe, para continuar con un tratamiento de mayor complejidad.

El otro paciente, de 15 años, también fue derivado al mismo centro de salud para la realización de controles por heridas superficiales. Su estado no reviste gravedad y no requirió activación de emergencia durante el traslado.

Por su parte, los equipos de Salud Mental provinciales trabajan en ambos centros asistenciales brindando acompañamiento interdisciplinario a las víctimas y a sus familias. Esta tarea se articula con el operativo interministerial desplegado en la zona, con el objetivo de garantizar una atención integral mientras se monitorea la evolución de los pacientes

El audio de un estudiante de la escuela: "Dijo que quería matar a todos”

Un alumno que presenció el tiroteo en la Escuela Nº 40 de San Cristóbal, Santa Fe, reconstruyó la secuencia del ataque y aportó un testimonio estremecedor sobre el accionar del agresor dentro del establecimiento.

Según su relato, difundido en LN+, el atacante ingresó con el arma escondida en un estuche de guitarra, salió del baño y lanzó una advertencia antes de comenzar a disparar: “Gritó ‘sorpresa’ y empezó a los tiros”.

El estudiante señaló que, en un primer momento, el agresor habría intentado dirigirse hacia un grupo específico. “Supuestamente quería matar a los amigos, pero como no estaban empezó a tirar a la bartola”, explicó.

En medio de la confusión y el miedo, recordó cómo intentó escapar mientras se escuchaban los disparos. “Yo estaba corriendo, me silbaron los perdigones”, contó, al describir la desesperación que se apoderó de quienes estaban en el lugar.

El testimonio también hizo referencia al momento en que uno de los alumnos fue alcanzado por los disparos. “Le pegó a un changuito y le desarmó la cabeza”, relató, en alusión a la víctima fatal.

El abogado del agresor aseguró que sufrió bullying y tiene antecedentes de autolesiones

El abogado Néstor Oroño, representante del padre del adolescente, aseguró que el joven estaba en tratamiento psicológico tras haber sufrido bullying y haber tenido un episodio previo de autolesiones. Según explicó el equipo legal, no se trataba de un cuadro psiquiátrico y el hecho de los cortes en los brazos ocurrió meses atrás, lo que motivó el inicio de la atención profesional. Además, lo describieron como un chico introvertido, con pocos vínculos sociales y sin antecedentes de conductas agresivas, que pasaba gran parte del tiempo en la computadora.

No obstante, esta versión fue puesta en duda por la madre de un excompañero, quien negó que hubiera existido acoso escolar y señaló posibles conflictos familiares como trasfondo. En ese sentido, desde la defensa confirmaron que los padres del joven están en proceso de divorcio y viven en distintas provincias, aunque mantenían contacto telefónico. A pesar de este contexto, el abogado insistió en que no había señales previas que permitieran anticipar un hecho de tal magnitud y remarcó que ambos padres se encuentran profundamente afectados por lo sucedido.

Otros indicios de que el adolescente sufría de bullying

En las últimas horas dió a conocer un video del alumno que este lunes mató a tiros a un compañero en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe. En las imágenes, se lo ve sentado en su banco con la cabeza apoyada sobre la mesa. En un momento, otro estudiante le patea la silla para molestarlo, lo que provoca que se mueva. El material quedó incorporado a la investigación para reconstruir lo ocurrido.

En paralelo, Giuliana, hermana de uno de los alumnos que logró escapar, contó que en un primer momento creyó que se trataba de un incendio. "No le creíamos cuando nos avisaron porque nos habían dicho que era un incidente. Cuando él llamó salimos disparando con mi mamá a la escuela", dijo en diálogo con TN.

Asimismo, la joven habló de las posibles teorías sobre el ataque. "Aparentemente tuvo una semana antes, hay un montón de rumores, dicen que sufría bullying, que estaba dispuesto a ir y matar al chico con el que había tenido un problema o a sus amigos", detalló.

El agresor no tenía antecedentes y no se trató de un conflicto intraescolar, confirmaron las autoridades

Las autoridades de Santa Fe confirmaron que el adolescente de 15 años que protagonizó el tiroteo en una escuela de San Cristóbal no tenía antecedentes y que el ataque no se originó en un conflicto intraescolar. El hecho dejó un alumno de 13 años muerto y varios heridos, mientras la investigación continúa en curso.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, aseguró que tanto el agresor como las víctimas son menores de edad y destacó el acompañamiento del Estado: “Queremos acompañar a la familia del chico que perdió la vida… no hay palabras ni actos que puedan remediar una pérdida semejante”. Además, indicó que el atacante es no punible según la legislación vigente y que la causa está “en plena marcha” para esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, señaló que el alumno no registraba antecedentes y atravesaba una situación familiar compleja. También aclaró que no se descarta ninguna hipótesis, aunque no se trata de un conflicto escolar previo. Mientras tanto, el Gobierno provincial mantiene un operativo de contención y asistencia para acompañar a la comunidad educativa tras la tragedia.

Cuál puede ser el futuro del adolescente

Si bien el menor no puede ser juzgado bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil, Oroño explicó que en junio de 2025 se aprobó en Santa Fe un nuevo Código Procesal Penal Juvenil que permite la intervención judicial aun cuando no haya responsabilidad penal.

En ese marco, indicó que el adolescente podría ser alojado en una institución de régimen cerrado o semiabierto. Además, confirmó que fue trasladado a la ciudad de Santa Fe, donde otro abogado de su equipo tomó contacto con él y ratificó tanto la existencia del tratamiento psicológico como la presencia de conflictos intrafamiliares.

Despiden a Ian, el adolescente asesinado en el tiroteo

San Cristóbal despide a Ian, el adolescente de 13 años asesinado en el tiroteo escolar, en un velorio atravesado por el dolor y la conmoción colectiva, donde familiares, amigos y vecinos se acercaron para acompañar a sus padres en una noche marcada por el silencio, el recogimiento y una tristeza que golpea a toda la comunidad.

El velorio comenzó pasadas las 22 en una vivienda ubicada en la intersección de Sarmiento y Alvear, en la ciudad de San Cristóbal, Santa Fe. Allí, en un clima de profundo dolor, se vivió uno de los momentos más sensibles para la ciudad: la despedida de Ian. A lo largo de la noche, allegados, amigos y vecinos fueron llegando de manera paulatina para darle el último adiós y acompañar a su familia en medio de una pérdida devastadora. (Ámbito)