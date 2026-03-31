Tiroteo en una escuela de Santa Fe: le dan el último adiós a Ian Cabrera

El tiroteo ocurrido en una escuela de Santa Fe durante la mañana de este lunes conmocionó al país. Durante el ataque, Ian Cabrera, de 13 años, murió al ser alcanzado por los disparos de la escopeta que gatilló un estudiante de 15.

Todo pasó en la Escuela Normal Mariano Moreno de la localidad de San Cristóbal y fue allí mismo donde la comunidad se reunió anoche para despedirlo con velas, globos y pancartas.

Decenas de personas se acercaron al establecimiento donde horas antes ocurrió el tiroteo en una ceremonia silenciosa, que reflejó el dolor de una localidad que aún no logra procesar lo sucedido.

El cuerpo del chico fue velado pasadas las 22 horas de este lunes en una casa ubicada en el cruce de las calles Sarmiento y Alvear. Allí fueron llegando sus familiares y amigos para darle el último adiós al estudiante.

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Esta mañana, en un emotivo cortejo, trasladaron el cuerpo de Ian al cementerio municipal de San Cristóbal, donde familiares, amigos y vecinos le dieron el último adiós.

Antes del ingreso al cementerio, recorrieron parte de la ciudad para despedirlo.

El agresor, de 15 años, fue trasladado a un centro de alojamiento de menores de Santa Fe.

Pese a la aprobación de la nueva Ley Penal Juvenil en marzo de 2026, el adolescente no podrá ser juzgado por un tribunal, debido a que el Artículo 52 determina un plazo de 180 días para su vigencia. (TN y NA)