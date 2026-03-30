Tiroteo en la escuela: cuál es el estado de salud de los alumnos heridos

Según comunicaron desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, son ocho los estudiantes que resultaron heridos tras el ataque a tiros con una escopeta que perpetró un alumno de 15 años en la Escuela N°40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal.

En detalle, seis pacientes permanecen en el hospital local con heridas superficiales y en condición estable.

Por su parte, los otros dos menores fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela “Dr. Jaime Ferré”. El primero de ellos, un varón de 13 años,ingresó al centro de salud con código rojo, pero ya se encuentra lúcido y hemodinámicamente estable. No obstante, será trasladado al Hospital Alassia, en la capital provincial, donde recibirá atención de mayor complejidad.

Según precisó en diálogo con el diario Uno de Santa Fe el doctor Armando Borsini, director del hospital de la ciudad de San Cristóbal, este chico presentaba impactos de bala en la región frontal y el tórax, por lo que fue derivado a un centro de salud de la ciudad de Rafaela para la realización de una tomografía y una evaluación más exhaustiva.

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En tanto que el otro varón, de 15 años, fue trasladado al hospital rafaelino para controles de rutina por heridas superficiales en un brazo y en la zona del tórax, aunque al momento de su atención se encontraba estable.

El doctor Borsini, además, explicó que otros estudiantes sufrieron diversos cortes y politraumatismos cuando intentaron escapar del colegio por sus propios medios. “Hubo muchos chicos que saltaron por las ventanas rompiendo los vidrios, asustados”, detalló.

En relación con la víctima fatal, Borsini confirmó que el adolescente no fue trasladado al hospital local, ya que el fallecimiento se produjo dentro de la escuela y personal de Policía Científica debe realizar las pericias correspondientes en la escena del crimen.

Los equipos de Salud Mental de la Provincia de Santa Fe brindan contención interdisciplinaria a heridos y familiares en ambos centros de salud, en coordinación con el despliegue interministerial del Gobierno Provincial. (Infobae)