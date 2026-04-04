9 de Julio y su recorrido en el Prefederal Femenino, que otorgará un importante premio

9 de Julio viene dominando las últimas temporadas a nivel local. Foto: archivo-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

9 de Julio comenzó la cuenta regresiva hasta el próximo domingo, cuando inicie su participación en el Prefederal Femenino, recibiendo a Estudiantes (Olavarría), debutante absoluto en la categoría.

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Los otros participantes serán Peñarol y Quilmes (Mar del Plata), Platense (La Plata) y Hogar Social (Berisso).

El torneo se disputará en formato de zona única durante el primer semestre del año, a dos ruedas y los dos primeros avanzarán a la fase final.

Mientras que el resto (3º al 6º) jugarán playoffs repechajes, cruzando al mejor de tres y los dos ganadores accederán a la fase final.

Los dos finalistas automáticamente obtendrán una plaza en la elite nacional para disputar La Liga Femenina 2026-27.

El recorrido de 9 de Julio

Fecha 1 (12/4): local de Estudiantes.

Fecha 2 (19/5): visita a Hogar Social.

Fecha 3 (26/4): visita a Peñarol.

Fecha 4 (3/5): visita a Quilmes.

Fecha 5 (10/5): local de Platense.

Fecha 6 (24/5): visita a Estudiantes.

Fecha 7 (31/5): local de Hogar Social.

Fecha 8 (7/6): local de Peñarol.

Fecha 9 (14/6): local de Quilmes.

Fecha 10 (21/6): visita a Platense.