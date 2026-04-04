Vecinos registraron un inusual fenómeno en el cielo de nuestra ciudad

Un fenómeno luminoso fue observado en el cielo de nuestra ciudad y distintos puntos del sudoeste bonaerense, generando sorpresa entre vecinos que lograron registrar imágenes y videos durante varios segundos.

El episodio se produjo durante la noche, cuando una serie de luces intensas atravesó el firmamento con una trayectoria definida. En los registros se observa un conjunto de fragmentos brillantes que avanzan de manera sostenida y dejan una estela visible, lo que motivó consultas y distintas interpretaciones en redes sociales.

De acuerdo a los primeros análisis difundidos por sitios especializados y reportes periodísticos, el comportamiento del fenómeno no coincide con el de una estrella fugaz convencional. Los meteoros suelen desplazarse a gran velocidad y su visibilidad es breve, mientras que en este caso la duración y la fragmentación resultaron más prolongadas de lo habitual.

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En ese marco, una de las hipótesis con mayor sustento indica que podría tratarse del reingreso de restos de basura espacial a la atmósfera terrestre. Este tipo de eventos se produce cuando partes de satélites o cohetes pierden altura y comienzan a desintegrarse, generando múltiples destellos visibles desde tierra.

Especialistas y cuentas dedicadas al seguimiento de actividad aeroespacial señalaron que las características observadas, entre ellas la velocidad aparente, la persistencia en el cielo y la fragmentación en cadena, son compatibles con este tipo de fenómenos.

Si bien este tipo de episodios no es frecuente en términos de observación directa, tampoco resulta excepcional a escala global. La visibilidad depende de factores como las condiciones meteorológicas, la hora y la ubicación geográfica.

El fenómeno volvió a captar la atención de vecinos de nuestra ciudad, que en pocos minutos compartieron registros que permitieron dimensionar el alcance del episodio en toda la región.