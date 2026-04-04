La terminal Bahía Blanca de calle 19 de Mayo

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 59 años, en abril de 1967, quedó inaugurada la terminal de ómnibus de las empresas El Cóndor y La Puntual, en calle 19 de Mayo 41.

Carencia histórica de la ciudad, fueron las propias empresas de ómnibus de media y larga distancia las encargadas de materializar espacios adecuados para la llegada y salida de sus unidades.

En este caso fueron dos firmas con más de 30 años de trayectoria las que llevaron adelante esa obra, construyendo un edificio en la primera cuadra de calle 19 de Mayo, con el nombre de “Terminal Bahía Blanca”, destinada a centralizar el movimiento de varias compañías locales.

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La obra beneficiaba a los pasajeros desde y hacia Buenos Aires, La Plata, Mar del Lata, Bariloche, Patagones, Viedma, Villalonga y puntos intermedios.

Las instalaciones, se mencionó, significaban la concreción de una aspiración para una ciudad que mostraba “un creciente ritmo”.

El espacio contaba con un sector de boleterías con tres ventanillas, oficinas administrativas, una moderna cocina, un sector comedor y baños.

La fachada se materializó uniendo dos inmuebles, siendo convenientemente refaccionada y adecuada para la ubicación de la entrada principal. Todo el conjunto fue cubierto por un “moderno sistema de techado metálico”.

Por último, en la parte posterior se ubicó la playa de maniobras y un taller de reparaciones livianas, tanques de combustibles y surtidores.

Más allá de su ubicación un tanto inconveniente –pleno centro--, el lugar funcionó hasta 1980, cuando se habilitó la nueva terminal de Brown y Estados Unidos, en la que fuera estación del ferrocarril Rosario Puerto Belgrano.

En 2008 finalmente fue inaugurada la actual terminal de Drago 1900, financiada con recursos del estado nacional, acto que contó con la presencia del jefe de gabinete, Sergio Massa, y el secretario de Obras Públicas, José López.