Rutas de Estilo: un viaje para enamorarse de Europa paso a paso

Europa siempre tiene algo nuevo para ofrecer, pero hay recorridos que logran condensar su esencia en una experiencia completa. Ese es el espíritu de Rutas de Estilo, la propuesta de Viajes La Nueva que invita a sumergirse en la historia, la cultura y los paisajes más icónicos del continente en un itinerario cuidadosamente diseñado.

La salida está prevista para el 23 de septiembre de 2026, con un recorrido de 16 días y 14 noches que comienza en París, una de las ciudades más emblemáticas del mundo. Allí, los viajeros podrán descubrir sus grandes avenidas, monumentos históricos y barrios llenos de vida, con tiempo libre para explorar a su propio ritmo o sumar excursiones opcionales como un paseo por el Sena o una visita al Palacio de Versalles.

El viaje continúa hacia el Valle del Loira y Burdeos, antes de cruzar a España para adentrarse en Madrid. La capital española ofrece una combinación vibrante de historia, arte y gastronomía, con propuestas que van desde recorridos culturales hasta experiencias típicas como una cena de tapas o un espectáculo de flamenco.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La ruta sigue hacia Zaragoza y Barcelona, donde el modernismo de Gaudí y el espíritu mediterráneo marcan el pulso de la ciudad. Luego, el itinerario se desplaza hacia la elegante Costa Azul francesa, con la posibilidad de visitar Mónaco y Montecarlo, antes de ingresar a Italia.

Roma, la Ciudad Eterna, es uno de los grandes puntos del viaje. Con su inigualable patrimonio histórico, ofrece la oportunidad de recorrer desde el Vaticano hasta sus plazas y monumentos más representativos. También habrá tiempo para quienes deseen realizar excursiones a Nápoles y la isla de Capri.

Florencia, cuna del Renacimiento, y Venecia, con sus canales únicos en el mundo, completan un recorrido que combina arte, historia y paisajes inolvidables. El cierre del viaje tiene lugar en Milán, capital de la moda y el diseño.

La propuesta incluye vuelos internacionales, traslados, alojamiento con desayuno en hoteles seleccionados, visitas panorámicas con guías de habla hispana y acompañamiento durante todo el recorrido, lo que garantiza una experiencia organizada y sin preocupaciones. Además, se suma asistencia médica al viajero.

Viajar en esta época del año permite disfrutar de temperaturas agradables y menor afluencia turística, ideal para recorrer las ciudades con mayor comodidad.

Rutas de Estilo no es solo un tour: es una invitación a vivir Europa de manera intensa, combinando destinos clásicos con experiencias auténticas. Una oportunidad única para quienes sueñan con recorrer el viejo continente acompañados y con todo resuelto. Para más información: llamá al (291) 459009, entrá en viajeslanueva.com o dirigiré personalmente a la sede de Rodríguez 55.