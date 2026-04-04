Destacan el movimiento turístico en el país durante Semana Santa

Según informes del Observatorio Argentino de Turismo de la Cámara Argentina de Turismo y la Dirección Nacional de Calidad Turística de la Subsecretaría de Turismo de la Nación, el fin de semana largo de Semana Santa registra un excelente movimiento en todo el país.

El Jueves Santo inició con más de 2.300 autos por hora camino a la Costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires, lo que significa un aumento al comparar con la cifra del año pasado, que rondaba los 2.100. Tandil es la localidad bonaerense más elegida, con un 90 por ciento total de reservas.

En la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro, las reservas de alojamiento superaban el 80 por ciento, por lo que se espera una ocupación aún mayor.

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Las Cataratas del Iguazú en Misiones, emblemático destino turístico nacional e internacional, tiene reservas que superan al 75 por ciento en todos sus servicios y ofertas de alojamiento. Los Esteros del Iberá en Corrientes, otro destino insignia de la región Litoral, alcanza el 90 por ciento de reservas.

Mendoza es uno de los destinos más elegidos este fin de semana largo, cuenta con un porcentaje de reservas a nivel provincial que supera el 70 por ciento. Algunas localidades se ubican entre el 80 y 85 por ciento como San Rafael, Potrerillos y el Gran Mendoza.

En la región Norte del país, las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta y Santiago del Estero gozan de una excelente ocupación, ya que sus reservas a nivel provincial están cerca del 80 por ciento.

Antofagasta, Tinogasta y Fiambalá son los destinos más elegidos de Catamarca. La Quebrada de Humahuaca es el más elegido de Jujuy, con el 85 por ciento de reservas. En Santiago del Estero, las Termas de Río Hondo superan el 80 por ciento.

Mientras que otras provincias con gran oferta de alojamiento como Córdoba y Santa Fe registran un promedio provincial superior al 70 por ciento.

En la Patagonia, tanto Neuquén como Tierra del Fuego esperan superar la cifra del 70 por ciento de ocupación en todos sus destinos turísticos. El Calafate, provincia de Santa Cruz, registró un 68 por ciento de reservas.

Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires también maneja las mismas expectativas de ocupación, ya que sus reservas de alojamiento están en torno al 70 por ciento. (Con información del Observatorio Argentino de Turismo)