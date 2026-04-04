Un gol de Messi para Inter Miami, que no pudo ganar en el estreno del estadio

Con un gol del astro Lionel Messi, Inter Miami empató ante Austin FC 2 a 2 por la Major League Soccer en un jornada histórica para las Garzas ya que estrenaron su nuevo estadio con capacidad para 26.700 espectadores y el nombre del argentino en una de las tribunas.

Messi anotó de cabeza el transitorio empate en uno cuando apenas se jugaban 10 minutos.

El brasileño Guilherme abrió la cuenta para el visitante a los 6 minutos y el canadiense Jayden Nelson puso el 2 a 1 a los 53 minutos.

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Finalmente, el uruguayo Luis Suárez anotó el definitivo 2 a 2 --a los 81 minutos-- para el conjunto de Javier Mascherano.

Además de Messi, también fueron iniciales Rodrigo De Paul, Tadeo Allende, David Ayala y Mateo Silvetti. En el complemento ingresó Gonzalo Luján.

Inter Miami comparte el 2º puesto de su Conferencia con New York City y Charlotte FC, todos con 11 puntos, a 2 del puntero Nasvhille.