Batacazo de Trungelitti, finalista por primera vez y victoria histórica

Luego de hacer historia al convertirse en el jugador de mayor edad en acceder al top 100 del ranking en 50 años, el argentino Marco Trungelliti marcó un nuevo hito en su carrera y se clasificó este sábado a su primera final ATP.

El tenista santiagueño venció al italiano Luciano Darderi, preclasificado número 1, por 6-4 y 7-6 y definirá el título del ATP de Marrakech.

"Trunge" vive una semana de ensueño. Luego de meterse entre los 100 mejores del mundo por primera vez a sus 36 años, se clasificó a la final del torneo en Marruecos, en la que enfrentará al ascendente español Rafael Jódar, quien le ganó sin atenuantes al argentino Camilo Ugo Carabelli por 6-2 y 6-1.

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El argentino ya había escrito un capítulo histórico con su clasificación a esa instancia, lo que implica que desde este lunes será el jugador de mayor edad (36 años y 65 días) en acceder por primera vez en el top 100, desde 1975. Y no sólo eso: además, se aseguró allí un lugar en el cuadro principal de Roland Garros (después de jugarlo únicamente desde la qualy en doce oportunidades) y, probablemente, de Wimbledon, todo un premio deportivo y, también, económico. Pero quiere más en esta temporada en franco ascenso...