Sufrió graves heridas un menor que chocó mientras conducía una moto robada

Un adolescente de 16 años de edad que circulaba al mando de una moto robada sufrió graves heridas esta mañana en un choque contra un automóvil ocurrido en Cambaceres y Necochea.

Desde el Comando de Patrulla informaron que el incidente se produjo alrededor de las 10:30, cuando el rodado guiado por el joven colisionó con un Fiat Cronos, conducido por Lucas Manieri (34).

Los voceros señalaron que en la Mondial 110cc. viajaba otro menor que se dio a la fuga antes del arribo de la policía.

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El lesionado fue trasladado de urgencia al Hospital Penna, presentando otorragia (sangrado del oído) y un traumatismo de cráneo con hundimiento en la zona frontal.

También mencionaron que sobre la motocicleta pesaba un pedido de secuestro por hurto elevado por la comisaría Primera el pasado 26 de marzo.

Por el caso se iniciaron actuaciones caratuladas como lesiones culposas y encubrimiento.