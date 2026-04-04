Las razones por las que el Gobierno echó a Massaccesi de Capital Humano

Luego de que trascendiera el acceso a un crédito hipotecario del Banco Nación por parte de Leandro Massaccesi, el Gobierno aclaró cuáles fueron los verdaderos motivos por los que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió desplazar al ex Jefe de Gabinete de su cartera.

En la administración libertaria desestimaron que la salida de Massaccesi de su cargo esté vinculada al crédito hipotecario al que accedió. “No fue por eso puntualmente”, señalaron.

Srgún detallan, el verdadero motivo se encuadra en que el ex Jefe de Gabinete le “mintió” a Pettovello al momento de acceder a la herramienta del Banco Nación.

“Fue porque le mintió dos veces a Sandra (Pettovello). No le contó que había sacado el crédito y, cuando se enteró ella, tampoco se lo dijo”, deslizaron ante esta agencia.

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En la cúpula libertaria defienden los créditos hipotecarios y sostiene que “son la mejor herramienta de progreso de la gente”, al mismo tiempo que “están a disposición para todos”.

El hecho tomó notoriedad cuando se difundió una página web en la que se registran los créditos otorgados a diversas figuras de la administración pública y el Poder Legislativo. Al momento en el que apareció el nombre de Massaccesi, la titular de Capital Humano tomó la decisión de desplazarlo de su cargo.

La salida del hijo del exgobernador rionegrino Horacio Massaccesi no responde a una irregularidad técnica en la concesión del crédito, sino a una colisión directa con la "política de austeridad" y el protocolo de "perfil bajo" que Pettovello ha impuesto en su cartera.

La postura de Massaccesi

En ese sentido, el exfuncionario salió a defenderse en sus redes sociales y afirmó que no cometió “ningún acto ajeno a la ley”.

Detalló que el préstamo solicitado junto a su pareja cumple con todos los requisitos legales vigentes para la compra de una primera vivienda y subrayó que la gestión del crédito fue “completamente transparente, vía web adjuntando toda la documentación requerida”, y enfatizó su compromiso financiero al asegurar: “Es un crédito que asumimos con responsabilidad, a 30 años, y que vamos a honrar”.

Ante esta situación, el Jefe de Gabinete de la cartera lamentó el final de su gestión: “Lamento el desenlace intempestivo de esta situación. Me voy con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso durante estos casi dos años en el Ministerio de Capital Humano”. (N/A)