¿Golpe a Boca? Un nuevo club de Europa se sumó al interés por Paulo Dybala

Boca tiene en la mira a Paulo Dybala para el próximo mercado de pases: el argentino terminará su contrato en junio con la Roma y podría recalar en el xeneize. Pero no la transferencia no va a tener fácil, ya que otros clubes europeos y sudamericanos amenazan con meterse en la pelea por "La Joya".

En las últimas horas se conoció un nuevo competidor, según publicó el diario italiano "Corriere dello Sport". Se trata del Fenerbache, otro grande del fútbol turco que puede tentar al campeón del mundo argentino por su poderío económico.

El primero que se metió en la disputa por Dybala fue el Galatasaray, el gigante de Turquía que también está en condiciones de hacer una oferta económica irresistible. Si Dybala se inclinara por esa opción, sería compañero de Mauro Icardi y seguiría compitiendo a nivel europeo ya que el club suele disputar la Champions League.

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Pero no solo en Europa lo buscan a Dybala, ya que además de Boca, aparece otro grande de Sudamérica en la disputa: el Flamengo de Brasil, último campeón de la Copa Libertadores.

Las cartas ganadoras de Boca son dos y no tienen que ver con el dinero. Dybala es un confeso hincha de Boca y, además, se reencontraría con su gran amigo Leandro Paredes, con quien ya compartió plantel en la Roma y en la Selección argentina.

Aún sin la confirmación oficial de parte del futbolista, su futuro parece una incógnita y los hinchas de Boca mantienen la ilusión de poder contar con el cordobés a partir de junio, sobre todo para la Copa Libertadores 2026. (Con información de TN).