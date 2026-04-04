Con aporte bahiense, Boca se llevó una victoria clave en su visita a San Lorenzo

El base bahiense, en la marca de Augusto Alonso. Foto: La Liga Contenidos.

Con aporte bahiense, Boca Juniors venció esta tarde a San Lorenzo de Almagro en otro encuentro correspondiente al tramo final de la etapa regular de la Liga Nacional de básquetbol.

El auriazul se impuso como visitante por 83 a 77, en cotejo disputado en el estadio Roberto Pando en el barrio porteño de Boedo.

Fue un resultado fundamental para Boca, que se ubica 5º (19 ganados, 13 caídas) y en los próximos cuatro partidos que le quedan buscará hacerse fuerte de local para terminar entre los cuatro primeros y clasificar directo a cuartos de final. El Xeneize recibirá a Unión, Ferro, Independiente (Oliva) y Obras Basket.

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Hoy cumplió un buen desempeño el base Lucas Faggiano, autor de 9 puntos, 5 rebotes y 4 recuperos en 28m06s. En su equipo el máximo goleador del encuentro fue el estadounidense Michael Smith, con 17 tantos.

En San Lorenzo el anotador principal fue el base Augusto Alonso (19).

El conjunto azulgrana marcha 14º -sobre 19 participantes- con 13 partidos ganados y 20 derrotas. Está en buena posición respecto de la permanencia, por lo que su objetivo es entrar en la Reclasificación (del 5º al 12º) para jugar playoffs Campeonato.

Esta noche continuará la programación con la presentación de Unión de Santa Fe (con el escolta bahiense Federico Elías) ante Peñarol, en Mar del Plata, a las 21.

Así están los 10 primeros en la tabla de posiciones: