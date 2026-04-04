Mario Andretti sigue en campaña para cambiar de piloto en Cadillac: ¿Adiós Checo Pérez?

Pareciera que Mario Andretti quisiera convertirse en el antagonista en la historia de Cadillac en Fórmula 1; y si hace unos días llamó "oxidados' a Sergio Pérez y Valtteri Bottas, ahora propone en darle una oportunidad a alguien de casa, como Colton Herta.

El excampeón de F1 reveló que habló con el piloto estadounidense respecto a cuáles son sus objetivos, quien le dejó entrever el deseo de subir de Fórmula 2, por lo que inició una campaña para promoverlo a la escudería norteamericana.

En entrevista para Motorsport, el embajador de la marca estadounidense compartió la ilusión de Colton Herta de llegar a la F1, recordando que por el momento se desempeña como el piloto de pruebas.

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"Se nota que, de verdad, quiere hacerlo (participar en Fórmula 1). Y tiene que empezar por ahí, con esa pasión interior, y eso me gusta. Así que respeto eso enormemente", manifestó para el portal de automovilismo.

"Tengo un enorme respeto por lo que está intentando hacer (Colton Herta) porque me demuestra que tiene un deseo puro, puro de estar en la Fórmula 1".

De esta manera, Mario Andretti comenzó la campaña para promover a Colton Herta por uno de los asientos de Cadillac en Fórmula 1, recordando que uno de los objetivos de la escudería es tener a un piloto estadounidense corriendo para ellos, pero, que no se pudo concretar para 2026 con base en que no cumplió con los requisitos de obtener la Superlicencia F1.

Por otra parte, Mario Andretti también se refirió sobre el piloto estadounidense durante una charla en el podcast Drive to Wynn: "Tengo un enorme respeto por lo que está intentando hacer porque me demuestra que tiene un deseo puro, puro de estar en la Fórmula 1".

Mario Andretti y el saludo con "Checo". Foto: Caldillac.

"Y eso es lo que hace falta. Obviamente, aquí en Estados Unidos, tenemos la suerte de que puedes tener una carrera sólida y totalmente satisfactoria solo por estar aquí en IndyCar, NASCAR e IMSA. Pero se nota que definitivamente tiene algunos asuntos pendientes, por así decirlo. Aunque su carrera está aquí, quiere tener su momento en la Fórmula 1, y esta es una oportunidad. Así que está dispuesto a sacrificarse, dar un paso atrás para dar muchos pasos adelante", recalcó Mario Andretti.

Hay que recordar que después de dejar la IndyCar, Colton Herta tuvo que tomar el camino de la Fórmula 2, donde actualmente ocupa el 10º lugar en el campeonato de pilotos

Para finalizar, el campeón de F1 en 1978 es consciente del objetivo de Colton Herta, por lo que le ayudará para cumplir su sueño: "Hablé con él, tuve la oportunidad de charlar bastante con él después de su carrera en Melbourne y demás, y está muy al tanto de las cosas. Sabe que cuenta con todo el apoyo del equipo para intentar llegar adonde quiere estar".

"Aquí en Cadillac hay algo realmente bueno que esperar con ilusión. Como dije, tengo un respeto tremendo por lo está haciendo porque es puro amor y deseo", concluyó.

Hay que recordar que después de dejar la IndyCar, Colton Herta tuvo que tomar el camino de la Fórmula 2, donde actualmente ocupa el 10º lugar en el campeonato de pilotos con seis puntos.