Melconian le respondió a Caputo por sus críticas hacia la devaluación: “Basta de decir esas mentiras, que no nos corran más con eso"

El economista Carlos Melconian cruzó al ministro de Economía Luis Caputo tras sus críticas hacia aquellos analistas que piden una devaluación en el país.

Durante su disertación en la Bolsa de Comercio de Rosario, el funcionario soltó un exabrupto sobre los economistas que afirman que devaluar es la única solución para volver competitiva a la Argentina.

“Cuando piensan que la solución es devaluar me dan ganas de cagarlos a patadas en el culo”, había lanzado Caputo.

Ante esta acusación, el expresidente del Banco Nación salió al cruce del Ministro económico, utilizando la misma frase para referirse a la situación.

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“A mi me gustaría cagar a patadas en el culo a tantos que no tienen que ver con la propuesta de devaluar. Que miren un poco alrededor que tienen un montón para cagar a patadas”, dijo en declaraciones radiales.

Melconian explicó que, entre los economistas con los que mantiene una relación de varios años, ninguno propuso como solución una devaluación al peso.

“Entre los que uno conoce y habla hace tiempo, no conozco realmente a ninguno, ninguno, ninguno que como propuesta esté hablando de devaluar. Ningún profesional serio hoy en la Argentina tiene como propuesta eso”.

En ese sentido, el economista ejemplificó con los casos de Chile y Uruguay, los cuales mantienen un programa consistente desde hace 20 años en donde el tipo de cambio está afianzado, y manifestó que Caputo y su equipo “no tienen un programa integral”.

“El programa económico de Argentina todavía sigue a mitad de camino, no rompió el cascarón”, sostuvo y agregó que “no les conviene meterse en un problema de queda o atraso del tipo de cambio”.

“En el interín de tener un programa definitivo en Argentina, que éste no lo es, que baje el dólar es malo. No en términos de que baje, sino de que no acompañe lo que se llama ‘precios relativos'”, detalló.

Bajo su mirada, el país “no está todavía" con un régimen cambiario y monetario definitivo. “Nadie quiere devaluar para mejorar la productividad”, expresó.

“Basta de decir esas mentiras, nadie quiere defender a un ineficiente devaluando. Una cosa es cuando le hablan a (Axel Kicillof), a los que gobernaron durante 70 años Argentina, y otra cosa es cuando hablamos profesionalmente en serio”.

Sobre el final, le pidió al Gobierno que entable “un programa” y que "regane la confianza", así la gente deja de comprar US$2.500 millones por mes".

“Que no nos corran más con eso de la productividad y que les da ganas de pegarles una patada en el culo. ¿A quién le habla? Si nadie está pidiendo eso”, concluyó. (N/A)