Otra victima del propofol; quién es el enfermero encontrado muerto

El enfermero muerto con ampollas de propofol había llegado a Buenos Aires hace un mes y buscaba trabajo. Fotos: Agencia NA (

El enfermero de 44 años hallado muerto en su departamento del barrio porteño de Palermo había llegado a la Ciudad de Buenos Aires hacía apenas un mes y se encontraba en la búsqueda de trabajo, aunque su deceso quedó teñido por el hallazgo de varias ampollas de diversos medicamentos, entre ellos Propofol y Fentanilo.

La víctima fue identificada como Eduardo Bentancourt, oriundo de Gualeguaychú, Entre Ríos, quien se había radicado recientemente en un departamento de la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2400.

Según el parte policial, el hallazgo se produjo luego de que su hermana, Rocío Marianela Bentancourt, alertara a la Policía ante la falta de contacto desde el 30 de marzo.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 14ª ingresaron a la vivienda con una copia de la llave facilitada por la propietaria y encontraron al hombre sentado en una silla del comedor, con sangre en la boca y sin signos vitales, tal como constataron médicos del SAME y señalaron que no se observaron signos de violencia en el lugar.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Durante el procedimiento, los investigadores encontraron las ampollas medicinales, una jeringa y un guante descartable, elementos que ahora son analizados en el marco de la causa. Entre los fármacos secuestrados se encuentran Propofol, Fentanilo, Lidocaína, Dipirona, Clonazepam, Midazolam, Diazepam, Haloperidol, Adrenalina, Ceftriaxona y Cloruro de Potasio, entre otros.

Las autoridades no descartan una posible vinculación con las denominadas “fiestas controladas” o “Propofest”, en las que se investiga el uso indebido de anestésicos y otros fármacos, una causa en la que ya hay profesionales de la salud imputados.

En redes sociales, allegados lo despidieron con mensajes de profundo dolor. Una amiga expresó: “No tengo las palabras suficientes. Cuando la vida te sorprende con una despedida tan inesperada, todo queda en silencio, en incredulidad, en un dolor que cuesta entender”.

“Nos quedamos con lo pendiente, con lo que faltó decir, con abrazos que ya no podremos dar, pero también con todo lo hermoso que compartimos. Fuiste una persona especial, de esas que dejan marca, de esas que no se olvidan. Y aunque hoy duela tanto, sé que tu recuerdo va a seguir vivo en cada risa, en cada historia, en cada rincón donde supiste estar. Hoy así rota completamente, te amo amigo”, cerró la mujer.

La causa por averiguación de motivos de muerte quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, a cargo de Carlos Vasser. (N/A)