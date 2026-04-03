El diplomático iraní expulsado del país cuestionó la decisión antes de marcharse

El encargado de negocios de Irán en Argentina, Mohsen Soltani Tehrani, cuestionó la decisión del gobierno de Javier Milei de declararlo persona non grata y ordenarle abandonar el país en un plazo de 48 horas, en medio de una escalada diplomática sin precedentes recientes entre ambos países.

La expulsión fue anunciada por la Cancillería argentina como respuesta a un comunicado iraní que cuestionó la decisión de Buenos Aires de declarar a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como organización terrorista.

“Expulsar al único diplomático no favorece a la Argentina, sino que empeora aún más las cosas”, afirmó el funcionario poco antes de partir hacia Teherán. Así rechazó los argumentos oficiales y centró sus críticas en lo que consideró un alineamiento político del gobierno argentino con Estados Unidos e Israel “

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No es una decisión soberana sumarse a una guerra ilegal contra toda norma internacional”, sostuvo, en referencia a la guerra iniciada el 28 de febrero con el bombardeo que mató al ayatollah Alí Jamenei.

En ese sentido, cuestionó declaraciones del presidente Milei sobre el eventual apoyo logístico argentino a la ofensiva. “Decir que Argentina es parte de la agresión contra Irán y que ‘vamos a ganar la guerra’ es algo muy grave”, remarcó.

El diplomático advirtió además que ese posicionamiento puede tener consecuencias concretas, incluso si no se traduce en acciones militares directas. “Aunque no tengan capacidad de enviar tropas, solo decirlo tiene impacto. Las decisiones del Presidente pueden traer consecuencias”, señaló.

Pablo Quirno, titular de Cancillería, al área que definió la salida del diplomático iraní

El funcionario también cuestionó la forma en que se planteó su expulsión. “Me dieron 48 horas en medio de un fin de semana largo, siendo el único diplomático en la embajada. Tengo que resolver contratos, cuentas y pasajes. Pedimos más tiempo, pero fue rechazado”, explicó.

Desde el Gobierno, la medida fue justificada en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que habilita a declarar persona non grata a un representante extranjero sin necesidad de fundamentación. (C5N/Perfil)