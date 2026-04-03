Viernes Santo: Gustavo Álvarez consiguió su primera victoria como técnico de San Lorenzo

San Lorenzo derrotó 1-0 a Estudiantes de La Plata en el Nuevo Gasómetro, por la continuidad de la fecha 13 delTorneo Apertura.

Gustavo Álvarez obtuvo su primera victoria como técnico del Ciclón en un Viernes Santo pasado por agua.

Manuel Insaurralde abrió la cuenta para San Lorenzo, que se salvó en varias ocasiones en la primera mitad.

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En el complemento fue expulsado Tomás Palacios vía VAR, por un durísimo planchazo en la cabeza de Nicolás Tripichio.

Cuando culminó el encuentro vio la roja Alexander Medina, que corrió toda la cancha para protestarle a Sebastián Zunino.

San Lorenzo debutará entre semana en la Conmebol Sudamericana ante Recoleta en Paraguay, mientras que Estudiantes hará lo propio en la Libertadores frente a Independiente Medellín.