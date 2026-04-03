Los productos de Pascuas aumentaron más del 60 % en un año

Di Pace vinculó los incrementos con el "shock previo" en el precio internacional del cacao

Los principales productos de Pascuas registran subas de precios superiores al 60 %, en un contexto económico adverso, atravesado por un consumo estancado y señales incipientes de recuperación.

El mayor incremento se dio en las roscas. Un informe de la consultora Focus Market reveló que la versión de 500 gramos aumentó un 63 % interanual: pasó de $8.000 a $13.000.

En la misma línea, la rosca de 900 gramos alcanzó los $25.000 (+52 %), mientras que la de 400 gramos llegó a $5.150 (+47 %).

Desde la consultora explicaron que el alza de precios responde principalmente al encarecimiento de insumos clave, más que a un incremento de la demanda.

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"Productos como harina, huevos, azúcar, crema y chocolate registraron fuertes subas, lo que impacta directamente en los costos de producción de panaderías y confiterías. A esto se suman mayores costos operativos —salarios, energía y logística— y una menor escala de producción por la caída del consumo, lo que eleva el costo unitario. En muchos casos, los comercios ajustan precios para sostener márgenes en un contexto de ventas más débiles", detalló Damián Di Pace, director de Focus Market.

En paralelo, los huevos de Pascua también mostraron aumentos significativos. El caso más destacado fue el paquete de 24 unidades de "mini eggs", que subió un 49 %: pasó de $6.690 en 2025 a $9.990 en 2026.

Le siguieron el huevo de Pascua Sorpresa de 150 gramos (+45 %), el de 17 gramos (+40 %), el Sorpresa de 20 gramos (+38 %), el de chocolate negro o blanco de 110 gramos (+28 %) y, por último, el de leche de 55 gramos (+27 %).

En cuanto al huevo de Pascua relleno, el aumento fue del 36 % interanual, al pasar de $22.000 a $29.900. Se trata de una base de medio huevo de chocolate con rellenos a elección, como dulce de leche, pasta de avellanas o crema.

Sobre este segmento, Di Pace vinculó los incrementos con el "shock previo" en el precio internacional del cacao, además de factores locales.

"Durante 2024, el cacao registró subas históricas por problemas climáticos, plagas y una caída en la producción en África Occidental, que concentra más del 60 % de la oferta global. Esto llevó los precios a niveles récord y encareció los costos de la industria chocolatera. Si bien en 2025 y 2026 comenzaron a corregirse a la baja, el traslado a precios minoristas aún es rezagado", explicó.

El pescado, otro de los productos típicos de Semana Santa, también presentó incrementos. En esta época, el consumo suele desplazarse desde la carne roja, especialmente durante el Viernes Santo.

El calamar encabezó las subas, con un aumento del 59 % interanual (de $7.590 a $11.900). Le siguieron el filet de merluza, con un 27 % (de $7.190 a $9.120); la milanesa de pescado, con un 15 % (de $11.390 a $13.990); y el kanikama (250 gramos), con un 9 % (de $4.790 a $5.200).

"El calamar mostró un fuerte dinamismo exportador, con mayor demanda internacional y mejores precios, lo que presiona los valores locales incluso en un contexto de buena captura. La demanda externa —especialmente desde China y Europa— empuja los precios domésticos vía exportación. De hecho, el inicio de 2026 muestra una temporada excepcional en capturas, lo que indica que la suba no responde a escasez local, sino a la tracción externa", concluyó Di Pace. (NA)