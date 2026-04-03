La Justicia investiga un presunto viaje de Manuel Adorni a Aruba

En el marco de la causa que investiga los viajes de Manuel Adorni, la Justicia suma un nuevo destino e investiga un presunto viaje del jefe de Gabinete a Aruba. En este escenario, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen para solicitar nuevas medidas al juez federal Ariel Lijo.

En detalle, el pedido del fiscal incluye una serie de medidas para profundizar la investigación, entre las que se encuentra el acceso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) al expediente, pedidos de información a la Dirección Nacional de Migraciones y requerimientos a la empresa propietaria del avión involucrado en el caso.

La Justicia suma nuevos destinos en la investigación sobre los viajes

El fiscal Pollicita avanzó con nuevas medidas en el expediente "Adorni, Manuel s/malversación de caudales públicos y otro", donde se analiza el viaje del vocero presidencial y el financiamiento de vuelos privados. En su presentación, el funcionario judicial planteó que los requerimientos apuntan a profundizar la investigación y complementar las diligencias ya dispuestas por el juzgado.

Uno de los ejes centrales del pedido es la reconstrucción de movimientos migratorios. En ese sentido, solicitó que se oficie a la Dirección Nacional de Migraciones para que remita todos los registros de salida y entrada al país de Manuel Adorni y del periodista Marcelo Grandio desde el 1° de enero de 2023 hasta la actualidad.

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Hasta ahora, los datos aportados por la Dirección Nacional de Migraciones no registran la isla caribeña entre los destinos, sino un vuelo de ida a Perú y otro de vuelta de Ecuador. Cabe destacar que ese entonces no había servicio directo de Aerolíneas Argentinas con destino a Aruba.

El requerimiento también se extiende a otros posibles involucrados. Pollicita pidió información sobre los desplazamientos de Bettina Julieta Angeletti, esposa del vocero, así como de cualquier otra persona que haya formado parte de los vuelos bajo investigación. El foco está puesto especialmente en los movimientos registrados entre el 12 y el 17 de febrero de 2026.

La causa tuvo origen en el viaje a Punta del Este realizado durante el feriado de Carnaval a bordo de un vuelo privado. Según surge de testimonios incorporados al expediente, la factura del servicio fue emitida el 4 de marzo y habría sido abonada por Grandío o por una productora vinculada a la TV Pública. A partir de ese episodio, la investigación comenzó a escalar y ahora incluye la revisión de otros traslados.

En su primer informe de gestión, Adorni deberá responder más de 4800 preguntas de la oposición

Más allá del frente judicial, el jefe de Gabinete deberá enfrentarse al Congreso el próximo 29 de abril para exponer su informe de gestión, en lo que será su primera aparición formal desde que reemplazó a Guillermo Francos.

La sesión tendrá lugar en la Cámara de Diputados, que anticipa un escenario de alta tensión: enfrentará a los 257 legisladores y un volumen inédito de más de 4800 preguntas.

La exposición se da en un contexto político adverso para el funcionario, atravesado por cuestionamientos sobre el uso de vuelos privados y la presunta omisión de bienes en sus declaraciones patrimoniales. En ese marco, la oposición ya avanzó con una denuncia penal, impulsó pedidos de informes y promueve una interpelación para que dé explicaciones en el recinto.

El clima en Diputados anticipa una jornada áspera. Sectores opositores no descartan escalar el conflicto institucional con una eventual moción de censura, una herramienta que podría derivar en su remoción del cargo si logra reunir los consensos necesarios. (Ámbito)