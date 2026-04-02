Revelan que la escribana de Adorni que será citada por la Justicia visitó siete veces la Casa Rosada

La escribana que intervino en operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, visitó en al menos siete oportunidades la Casa Rosada entre 2024 y 2025, según registros oficiales que ahora quedaron bajo análisis judicial.

La profesional, identificada como Adriana Mónica Nechevenko, fue citada a declarar como testigo en la causa que investiga las adquisiciones patrimoniales del funcionario.

De acuerdo con la información publicada por el medio Letra P, Nechevenko fue quien intervino en la compra del departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito donde reside el jefe de Gabinete, así como también en la adquisición de una vivienda en un country bonaerense que figura a nombre de su esposa.

Los registros de ingresos a la sede gubernamental indican que la escribana mantuvo encuentros con el funcionario en distintas fechas entre julio de 2024 y septiembre de 2025. Algunas de esas visitas coincidieron temporalmente con momentos clave de las operaciones inmobiliarias que hoy están bajo análisis.

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Según trascendió, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó la documentación vinculada a la compra del departamento en Caballito y convocó a la escribana a prestar declaración luego de Semana Santa.

La investigación apunta a esclarecer los detalles del financiamiento de esa operación, que habría incluido un préstamo de aproximadamente 200 mil dólares otorgado por las propietarias del inmueble.

En paralelo, otras revelaciones periodísticas indicaron que Nechevenko también participó en la escrituración de la casa ubicada en el country Indio Cua, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, operación concretada durante 2024.

El caso suma así un nuevo capítulo a la controversia en torno al patrimonio del jefe de Gabinete, mientras la Justicia avanza con la recolección de testimonios y documentación para determinar si existieron irregularidades en las operaciones inmobiliarias bajo investigación. (N/A)