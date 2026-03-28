Imperio sin fin: el desafiante mensaje de Santiago Caputo tras el fallo por YPF

El asesor presidencial Santiago Caputo reivindicó el mensaje emitido por Javier Milei durante la última cadena nacional con una consigna que apeló al simbolismo histórico y al respaldo de la gestión actual.

Luego de que se conociera el fallo de la justicia de Estados Unidos por el caso YPF, el cual exime a la República Argentina de abonar una cifra superior a los 16.000 millones de dólares, el estratega gubernamental utilizó sus canales de comunicación para reforzar la autoridad del jefe de Estado.

"Imperium sine fine", escribió el funcionario para acompañar una fotografía que retrata a Milei junto a su equipo de trabajo en los despachos de la Casa Rosada.

La expresión, cuya traducción al castellano es "imperio sin fin", se enmarca en la tendencia del asesor de recurrir a citas clásicas para intervenir en la conversación pública en momentos de alta exposición política.

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La publicación de Caputo se produjo en un contexto de particular relevancia para el Poder Ejecutivo, no solo por el alivio financiero que representa la resolución judicial, sino también por las dinámicas internas dentro del oficialismo.

Pese a las versiones que señalan una tensión creciente con el sector que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el asesor optó por un gesto de alineamiento absoluto con la figura presidencial.

Mediante el uso de esta referencia al concepto de poder ilimitado, el integrante del círculo íntimo del mandatario buscó proyectar una imagen de consolidación del proyecto libertario tras el anuncio oficial, manteniendo el estilo hermético y simbólico que caracteriza sus intervenciones en el debate político nacional. (NA)