Causa YPF: la Justicia de EE.UU. falló a favor de la Argentina, que evita pagar 16 mil millones de dólares

La Corte de Apelaciones de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia contra Argentina por la expropiación de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner. El presidente Javier Milei salió de inmediato a celebrarlo en redes sociales.

Si bien todavía puede haber apelaciones, se trata de una victoria en el juicio de más de una década a cargo de la magistrada Loretta Preska, que había condenado a la Argentina a pagar una sumar de más de USD 16.000 millones.

El proceso judicial, que se inició en 2015, tuvo su primer fallo de primera instancia en 2023 contrario a los intereses del Estado argentino. Fue allí cuando la Justicia resolvió condenar al país a pagar la mencionada cifra.

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Según la jueza Preska, la Argentina violó el estatuto de YPF en el proceso de privatización que estuvo a cargo del ex ministro de Economía, Axel Kicillof.

Milei posteó: "GANAMOS EL JUICIO DE YPF. La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy USD 18MIL MILLONES (un poco mas de lo que fue el prestamos del FMI en 2024). Es histórico, impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional".

Vale aclarar que la diferencia entre 16 y 18 mil millones depende del cálculo de intereses que se aplique.

Los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson manifestaron: "Revocamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes en sus reclamos por incumplimiento de contrato contra la República, confirmamos la desestimación por parte del tribunal de distrito de los reclamos contra la República y YPF, confirmamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de YPF y devolvemos el caso para que se realicen los procedimientos ulteriores de conformidad con esta opinión”.

“Sostenemos que las reclamaciones de los accionistas por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de contrato contra la República Argentina y la empresa no son admisibles conforme al derecho argentino, y que las demás reclamaciones de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecen de fundamento”, agregó el tribunal de alzada estadounidense.

Se trata del mayor juicio que enfrentaba el país en un tribunal en el exterior y la demanda más grande en la historia de EEUU contra un Estado soberano. El gobierno de EEUU, mediante el Departamento de Justicia, se había pronunciado varias veces en los últimas semanas a favor de Argentina.

El tribunal agregó: “Sostenemos que las reclamaciones de los accionistas por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de contrato contra la República Argentina y la empresa no son admisibles conforme al derecho argentino, y que las demás reclamaciones de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecen de fundamento”.

Es el mayor juicio que afronta el país en el exterior y la mayor demanda en la historia de Estados Unidos contra un Estado soberano. El gobierno de Donald Trump, mediante el Departamento de Justicia, se pronunció varias veces en los últimas semanas a favor de Argentina.