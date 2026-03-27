Kicillof cruzó a Javier Milei tras el fallo por YPF y defendió la expropiación

El ex ministro de Economía y actual gobernador bonaerense Axel Kicillof celebró el fallo sobre YPF y embistió contra el presidente Javier Milei por sus críticas hacia la estatizacon: “No se trataba de atacarme a mí, sino de cuestionar una decisión soberana y de defender intereses extranjeros”, sostuvo.

Se expresó en redes sociales tras el fallo de la Justicia estadounidense a favor de la Argentina en la causa por la expropiación de YPF, y celebró la decisión de dejar sin efecto la millonaria condena contra el país.

En su mensaje, Kicillof defendió el proceso de estatización llevado adelante en 2012, al que calificó como una medida “estratégica” para recuperar la soberanía energética, y sostuvo que la resolución judicial respalda la postura histórica del Estado argentino frente a los reclamos de los fondos litigantes.

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Asimismo, el mandatario provincial remarcó la importancia del fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que consideró válida la expropiación y exculpó a YPF, aunque advirtió que el litigio aún no está cerrado, ya que las partes podrían recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos en busca de una resolución definitiva. (NA)