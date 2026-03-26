Caputo defendió el programa económico y atacó al kirchnerismo: “Su modelo iba en contra de la gente”

Tras conocerse el crecimiento de la actividad económica en enero, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el programa económico del Gobierno y cargó, nuevamente, contra el kirchnerismo, al afirmar que su modelo “iba en contra de la gente”.

El jefe del Palacio de Hacienda se presentó en el streaming oficialista de Carajo, donde se refirió al crecimiento de la actividad económica de enero que se conoció esta tarde.

“Estamos pasando de un modelo que no era ni pro-empresa ni pro-mercado, sino que era era un modelo pro-empresario y proteccionista”, señaló el funcionario.

En ese sentido, relacionó al kirchnerismo con el círculo de los empresarios: “Su modelo obligaba a la gente a pagar las cosas diez veces más caras para que ellos se hicieran ricos. Era un modelo contra la gente que servía para favorecer a unos pocos empresarios”.

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Puso el caso concreto de Fate, la histórica empresa de neumáticos, y su dueño Javier Madanes Quintanilla.

“Los trabajadores no eran millonarios. Su jefe sí lo era y prefirió no adaptarse al nuevo modelo”.

También elogió a Lumilagro, dedicada a la fabricación de termos, ya que tuvieron “ventas récord, exportaciones”, y un termo “más barato y de mejor calidad”.

Sin embargo, y a pesar de haber sido crítico, Caputo reconoció que durante los gobiernos kirchneristas su deseo fue que “le vaya bien” y agregó: “Me pidieron ayuda muchas veces y siempre ayudé”.

En la defensa al programa económico del Gobierno, el Ministro económico señaló que hay récord de exportaciones, de actividad económica y de consumo.

Y deslizó: “La economía no es para todos iguales. A algunos les va a llevar más tiempo adaptarse y a otros menos”.

Ataque al periodismo

El funcionario cargó contra el periodisimo ya que tratan de instalar que el país está en una "mega recesión, donde la gente no llega a fin de mes”.

Caputo utlizó el ejemplo concreto del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), en donde algunos sectores siguen sin repuntar, para explicar la estrategia que usa la prensa.

“Eligen un sector de la economía que esté mal y dicen que está todo mal. El sesgo es exactamente lo que hace el periodismo desde el otro lado”.

El Ministro económico se respaldó con los datos ya que “son la verdad” y “la única forma de dirimir el sesgo”.__IP__

“Lo de los periodistas roza lo absurdo. Están instalando que estamos en una de las peores semanas del Gobierno; lo único que hacen es perder credibilidad”, advirtió. (con información de NA)