Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este jueves todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.396,85 para la venta y de $1.345,09 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,97% en relación al cierre del miércoles.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.440,00 (+0,35%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.425,00 (+0,40) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.813,50 (-0,70%); el MEP cotiza a $1.400,39 (-0,35%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.449,38 (-0,31%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 595 puntos básicos (+0,60%).