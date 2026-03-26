Caputo se reunió con empresarios alimentarios para mejorar la “capacidad comercial” del sector

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con autoridades de dos importantes grupos empresarios del rubro alimenticio con quienes dialogó sobre “el acuerdo estratégico que alcanzaron para adquirir la mayoría accionaria de Mastellone Hermanos S.A.”.

El funcionario se reunió con representantes de Grupo Arcor y Danone, que “destacaron que esta operación mejorará la capacidad comercial”.

Del encuentro también formó parte el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne.

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“Mantuve una muy buena reunióncon directivos del Grupo Arcor y Danone, con quienes dialogamos sobre el acuerdo estratégico que alcanzaron para adquirir la mayoría accionaria de Mastellone Hermanos S.A", reseñó Caputo.

Los representantes de Grupo Arcor y Danone destacaron que esta operación mejorará la capacidad comercial y los procesos para acelerar el crecimiento de la empresa en el sector.

Además, hicieron hincapié en que la "estrategia ratifica el compromiso de las compañías con el país y que permitirá acercar marcas lácteas de calidad a más consumidores en Argentina”. (NA