Tras una persecución, la Policía aprehendió a un joven que circulaba en una moto robada

Un joven fue aprehendido por personal del Comando de Patrullas luego de escapar de una persecución mientras circulaba en una moto robada.

El hecho ocurrió cuando los efectivos intentaron interceptar a una moto Honda XR190 de color negro, pero el conductor hizo caso omiso y se dio a la fuga por Avenida Arias. El motociclista llegó hasta la intersección de Teniente Farías y Ecuador, donde perdió la estabilidad y cayó, aunque continuó con su fuga a pie.

Mientras los uniformados recorrían la zona, recibieron el aviso de una vecina que indicaba que una persona había ingresado al galpón de su propiedad, ubicado al fondo de una vivienda de Mapuche al 1.300.

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Cuando la Policía arribó al lugar logró la aprehensión de Carlos Moris Farías de 21 años de edad, quien al momento de ser reducido provocó daños al romper un vidrio con un golpe de cabeza. Durante la requisa, se le secuestró una pequeña cantidad de cocaína.

En tanto, se pudo corroborar que la moto en la que circulaba Farías tenía pedido de captura desde el 21 de febrero último, solicitado por la Comisaría Quinta.

El joven está acusado de los delitos de encubrimiento, violación de domicilio, daño, desobediencia e infracción a la Ley 23.737.