Bahía Blanca | Sabado, 04 de abril

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Pronóstico: así estará el tiempo este domingo 5 de abril

Satelmet pronosticó para este domingo una temperatura máxima de 21 grados centígrados.

Foto: archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet indica para este domingo en Bahía Blanca una temperatura mínima de 9 grados centígrados y una máxima de 21.

En la mañana el tiempo será frío con cielo poco nuboso a fresco. El viento tendrá intensidad leve del Noreste y la visibilidad será buena.

Por la tarde tendremos tiempo templado con cielo parcialmente nublado. El viento tendrá intensidad  leve del Noreste y el índice de radiación ultravioleta será alto. La visibilidad buena.

La noche será nubosa con precipitaciones y se estima para media noche una temperatura de 13 grados centígrados.

El tiempo en la región

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Frío con cielo poco nuboso a fresco. Descenso de temperatura. Viento leve del sector Este. Temperatura 11/18.-

ZONA VENTANIA: Frío a fresco con aumento de nubosidad. Poco cambio de la temperatura. Viento leve del Noreste. Temperatura 4/17.-

GUAMINI: Frío a fresco con aumento de nubosidad. Inestable en la noche. Descenso de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Noreste. Temperatura 6/18.-

VIEDMA Y PATAGONES: Frío con nubosidad variable, templándose. Poco cambio de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del sector Norte. Temperatura 7/18.-

NEUQUEN: Frío y nuboso a fresco. Descenso de la temperatura. Viento regular del Noreste. Temperatura 13/16.-
 

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