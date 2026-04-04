Pronóstico: así estará el tiempo este domingo 5 de abril
Satelmet pronosticó para este domingo una temperatura máxima de 21 grados centígrados.
El servicio de Satelmet indica para este domingo en Bahía Blanca una temperatura mínima de 9 grados centígrados y una máxima de 21.
En la mañana el tiempo será frío con cielo poco nuboso a fresco. El viento tendrá intensidad leve del Noreste y la visibilidad será buena.
Por la tarde tendremos tiempo templado con cielo parcialmente nublado. El viento tendrá intensidad leve del Noreste y el índice de radiación ultravioleta será alto. La visibilidad buena.
La noche será nubosa con precipitaciones y se estima para media noche una temperatura de 13 grados centígrados.
El tiempo en la región
MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Frío con cielo poco nuboso a fresco. Descenso de temperatura. Viento leve del sector Este. Temperatura 11/18.-
ZONA VENTANIA: Frío a fresco con aumento de nubosidad. Poco cambio de la temperatura. Viento leve del Noreste. Temperatura 4/17.-
GUAMINI: Frío a fresco con aumento de nubosidad. Inestable en la noche. Descenso de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Noreste. Temperatura 6/18.-
VIEDMA Y PATAGONES: Frío con nubosidad variable, templándose. Poco cambio de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del sector Norte. Temperatura 7/18.-
NEUQUEN: Frío y nuboso a fresco. Descenso de la temperatura. Viento regular del Noreste. Temperatura 13/16.-