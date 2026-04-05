Federal A: Olimpo le ganó 2 a 0 a Brown en Puerto Madryn y es puntero

En un ráfaga, Olimpo le ganó 2 a 0 a Brown en Puerto Madryn, en el marco de la 3ª fecha de la Zona 4 de la temporada 2026 del Federal A, y pasó a comandar las posiciones.

El primer gol aurinegro llegó a los 25 minutos con una gran definición de Brian Guille.

A los 32 minutos, en una gran contra, Enzo Coacci sentenció tras una corrida y asistencia de Cristian Amarilla.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A los 18 minutos fue expulsado Agustín Alvarez, defensor del elenco local por una entrada al propio Brian Guille.

El cotejo se jugó en el estadio Raúl Conti y dirigió Leandro Andrés Sosa Abrile, de Pascanas.

El aurinegro salió a la cancha con Lungarzo; Chimino, Moiraghi, Ferreyra, Lapetina; Amarilla, Stancato, D. Ramírez; B. Guille y F. González.

El elenco de Carlos Mungo venía de caer ante Huracán de Parque Patricios (2-1) por Copa Argentina, pero dejó una muy buena imagen.

En la tercera categoría del fútbol argentino debutó con éxito ante Alvarado (2-0) en el Carminatti y luego tuvo jornada de descanso.

Por su parte, el elenco chubutense apenas suma un punto, producto de un empate en la jornada inaugural --como local ante Santamarina 2 a 2-- y una derrota ante Alvarado como visitante 2 a 0.

La jornada --en la que tendrá fecha libre Villa Mitre-- se inició el viernes con el empate sin goles entre el sorprendente líder Sol de Mayo y Alvarado.

Ayer, Círculo Deportivo le ganó a Germinal 2 a 1 y cosechó su primer éxito.

Además, Kimberley de Mar del Plata y Santamarina de Tandil empataon sin goles.

LA TABLA

Olimpo 6 (+4)

Sol de Mayo 5 (+2)

Kimberley 5 (+1)

Alvarado 4 (0)

Villa Mitre 3 (+1)

Círculo 3 (-1)

Germinal 2 (0)

Santamarina 2 (-2)

Brown PM 1 (-2)