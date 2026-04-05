Federal A: Olimpo le ganó 2 a 0 a Brown en Puerto Madryn y es puntero
Brian Guille y Enzo Coacci anotaron los goles del aurinegro, que tiene puntaje ideal. Villa Mitre tiene fecha libre.
En un ráfaga, Olimpo le ganó 2 a 0 a Brown en Puerto Madryn, en el marco de la 3ª fecha de la Zona 4 de la temporada 2026 del Federal A, y pasó a comandar las posiciones.
El primer gol aurinegro llegó a los 25 minutos con una gran definición de Brian Guille.
A los 32 minutos, en una gran contra, Enzo Coacci sentenció tras una corrida y asistencia de Cristian Amarilla.
A los 18 minutos fue expulsado Agustín Alvarez, defensor del elenco local por una entrada al propio Brian Guille.
El cotejo se jugó en el estadio Raúl Conti y dirigió Leandro Andrés Sosa Abrile, de Pascanas.
El aurinegro salió a la cancha con Lungarzo; Chimino, Moiraghi, Ferreyra, Lapetina; Amarilla, Stancato, D. Ramírez; B. Guille y F. González.
El elenco de Carlos Mungo venía de caer ante Huracán de Parque Patricios (2-1) por Copa Argentina, pero dejó una muy buena imagen.
En la tercera categoría del fútbol argentino debutó con éxito ante Alvarado (2-0) en el Carminatti y luego tuvo jornada de descanso.
Por su parte, el elenco chubutense apenas suma un punto, producto de un empate en la jornada inaugural --como local ante Santamarina 2 a 2-- y una derrota ante Alvarado como visitante 2 a 0.
La jornada --en la que tendrá fecha libre Villa Mitre-- se inició el viernes con el empate sin goles entre el sorprendente líder Sol de Mayo y Alvarado.
Ayer, Círculo Deportivo le ganó a Germinal 2 a 1 y cosechó su primer éxito.
Además, Kimberley de Mar del Plata y Santamarina de Tandil empataon sin goles.
LA TABLA
Olimpo 6 (+4)
Sol de Mayo 5 (+2)
Kimberley 5 (+1)
Alvarado 4 (0)
Villa Mitre 3 (+1)
Círculo 3 (-1)
Germinal 2 (0)
Santamarina 2 (-2)
Brown PM 1 (-2)