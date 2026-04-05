Turismo en Semana Santa: más viajeros pero con el bolsillo ajustado

El fin de semana extra largo de Semana Santa 2026 dejó un balance agridulce para el sector turístico argentino. Si bien la cantidad de viajeros creció un 5,6% respecto al año anterior, alcanzando los 2,85 millones de turistas, el impacto económico sufrió una fuerte caída en términos reales.

Según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el gasto total de $808.198 millones representó una baja del 18,9% al descontar el efecto de la inflación, reflejando un perfil de consumo mucho más austero y gasolero. "El turista ajustó su consumo y priorizó experiencias de menor costo", señalaron desde la entidad.

La tendencia hacia la "escapada corta" se consolidó con una estadía promedio de 2,6 noches, un 16,1% menor que en 2025. El gasto diario por persona se ubicó en $108.982, lo que implica una caída real del 8,4%. Este comportamiento prudente obligó a los destinos a diversificar su oferta, apostando por actividades culturales y religiosas gratuitas para sostener el flujo de visitantes.

Mar del Plata, Bariloche, Salta e Iguazú se mantuvieron como los polos más elegidos, aunque localidades emergentes de Catamarca y La Rioja ganaron terreno gracias a propuestas más accesibles y tranquilas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Un factor determinante en la planificación fue el costo: un estudio de la UADE (Ineco) reveló que una familia tipo necesitó, en promedio, más de $1,1 millones para veranear estos días, lo que equivale al 69% de un sueldo medio.

Esta presión sobre el bolsillo hizo que el 54% de los argentinos se volcara a las redes sociales y a las recomendaciones de amigos (52%) para cazar ofertas y elegir destinos que no dinamitaran el presupuesto mensual. La tecnología también jugó su parte: un 19% de los viajeros ya utiliza inteligencia artificial para optimizar sus itinerarios y costos.

En lo cualitativo, Tucumán fue la gran sorpresa al recibir el Premio Patrimonio y Turismo Urbano AANBA Oro 2025-26, consolidándose como un destino de turismo cultural de élite gracias a su arquitectura Art Nouveau.

El informe de CAME concluye que, pese al contexto económico desafiante, la sinergia entre el sector público y privado permitió que este tercer fin de semana largo del año sumara un acumulado de 6,9 millones de turistas en lo que va de 2026, demostrando que, aunque con menos presupuesto, las ganas de viajar de los argentinos siguen intactas. (con información de NA)