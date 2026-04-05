Una jornada fresca y húmeda: cómo será el lunes en Bahía Blanca

Una jornada con marcado descenso de temperatura y condiciones húmedas es la que vivirá la ciudad de Bahía Blanca en este inicio de semana.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 16 grados centígrados.

En la madrugada el tiempo será nuboso con algunas precipitaciones, y en la mañana el tiempo será nuboso y húmedo; el viento será leve del noreste y norte y la visibilidad será buena.

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La temperatura mínima será de 12 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será fresco con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad leve del sector este, el índice de radiación ultravioleta será alto y la visibilidad, buena.

Por esas horas, se dará la máxima del lunes, con 16 grados centígrados.

La noche, en tanto, será fría con cielo parcialmente nublado. Se estima para medianoche una temperatura de 14 grados centígrados.