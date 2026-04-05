Malvinas, ese lugar

A pocos días de una fecha tan sentida como fue la del 24 de marzo, el país evoca otro hecho cargado de sentimientos como es el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Pocas páginas tan sensibles como las que se comenzaron a escribir el 2 de abril de 1982, cuando el gobierno militar de facto, al mando de Leopoldo Fortunato Galtieri, invadió las Islas, en un intento de recuperación de ese territorio arrebatado por fuerzas británicas en 1833.

Nadie puede discutir los derechos que tiene la República Argentina, como tampoco puede negarse el grado de locura que significó aquel ataque irracional, decisión tomada por militares que no sólo no midieron consecuencias sino que además muy lejos estuvieron de estar a la altura de las circunstancias.

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En esa aventura sin orden ni lógica, las fuerzas armadas arrastraron a miles de jóvenes, arrancados de sus hogares, muchos de ellos sin ningún tipo de formación, a quienes expusieron a una situación límite sin siquiera acompañarlos con una logística mínima.

A 44 años de aquellos hechos, que Jorge Luis Borges ubica “en un tiempo que no podemos entender”, los veteranos continúan su lucha, en la que debieron superar una penosa etapa de “desmalvinización”, pelear por sus derechos, por una atención adecuada, por un reconocimiento que tardó mucho en consolidarse.

Bahía Blanca es una ciudad muy ligada al conflicto. Por sus calles caminan varios de aquellos veteranos, hombres y mujeres relacionados de manera directa con el conflicto, que pueden dar cuenta del mismo a partir de haberlo vivido en carne propia.

Eso hace que el 2 de abril adquiera aquí connotaciones especiales y que sean los propios veteranos quienes cada año sumen actividades y propuestas relacionadas con el hecho, impartiendo charlas, generando espacios de encuentro, impidiendo que el tiempo diluya lo ocurrido.

Mientras en Gran Bretaña esta guerra tiene su feriado nacional cada 14 de junio como el Día de la Liberación, en esta tierra se rinde homenaje a cada veterano y a cada caído en esa lucha y se renuevan, una y otra vez, los derechos soberanos sobre esa tierra