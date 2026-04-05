"Lo de Adorni no afecta en nada al riesgo país ni a las inversiones", aseguró Luis Caputo

El ministro de Economía Luis Caputo opinó este domingo en LN- sobre los créditos hipotecario otorgados por el Banco Nación a funcionarios nacionales, entre ellos algunos que están bajo su órbita, que derivó en una denuncia judicial para que se investigue en qué condiciones fueron aprobados.

Lejos de mostrarse preocupado, aseguró que "no hay nada ilegal y mucho menos inmoral".

"Encuentro patético que colegas tuyos pongan esto como si se estuviera cometiendo un delito", le respondió el responsable del plan económico al periodista Luis Majul cuando le consultó por los créditos hipotecarios tomados por funcionarios de Hacienda y aprovechó para deslizar críticas al periodismo.

El titular de Hacienda aseguró que le hecho de que un funcionario público tome un crédito hipotecario "es algo absolutamente lógico y normal" ya que cobran su sueldo en el Banco Nación y pueden acceder a líneas de crédito que éste ofrece. "Es totalmente legal y moral, es justo que lo pueda hacer. Si lo pudieron sacar más funcionarios les diría 'vayan y saquen'", añadió.

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En otro tramo de la entrevista, al ser consultado sobre las polémicas públicas que mantuvo con otros economistas, el funcionario aseguró: “Digo lo que me sale”, aunque aclaró que en esos casos “no hablo como un político sino como un ciudadano más y creo que eso se valora”.

En ese sentido, Caputo sostuvo que "lo de (el jefe de Gabinete Manuel) Adorni no afecta en nada ni al Riego País ni las inversiones, lo que afecta es la volatilidad política".

“Mientras la alternativa sea el kirchnerismo, que es el infierno”, completó.

“El kirchnerismo para mucha gente es el infierno, pero mientras haya gente que piense que eso puede volver, habrá riesgo”, remarcó en otro tramo de la entrevista, aunque al mismo tiempo enfatizo que la probabilidad de que vuelva el Kirchnerismo para es “es cero, no tienen ni margen de error, es cero”.

“Eso es lo que pienso yo, pero yo tengo que mirar lo que piensa el mercado, aunque la probabilidad sea baja, el temor está”, subrayó el titular de Hacienda.

Sobre la ley de inocencia fiscal, sostuvo que “esta muy bien hecha, pero mientras el mamarracho de enfrente (en referencia al kirchnerismo) sea tal, la gente seguirá teniendo miedo”. “La gente dice vuelve y dan vuelta todo, pero yo soy muy optimista con la lay de inocencia fiscal”.

“El año que viene no va a ser un clásico año electoral argentino, va a ser un paseo por el parque”, remarcó.

“Yo creo que la mayoría del periodismo nos odia, por eso yo me guío por los datos, los datos miden la realidad y son incontrastable, estamos en récord de producto bruto y actividad económica y yo creo que se nota pero los medios tratan de instalar que no se nota", opinó Caputo.

“No hay estanflación, tratan de instalar que hay una mega recesión cuando el consumo privado está en nivel pico histórico”, completó. (NA y Clarín)