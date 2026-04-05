La comparación cinematográfica que realizó Sturzenegger para defender al Gobierno

"LA RESURRECCIÓN EN LA PELÍCULA EL JOCKEY DE LUIS ORTEGA Y EL ASEDIO MEDIÁTICO AL GOBIERNO”, así título Federico Sturzenegger el curioso Twit que publicó en la red social X para defender al Gobierno.

“En la ultra-flashera película El Jockey de Luis Ortega el personaje principal está pasado de merca, corrupción, hastío y decadencia”, inicia la publicación de ministro de Modernización.

"Dios, personificado en un cowboy mejicano, le ofrece la posibilidad de redención a resultas de una carrera auto-caballo en la que, obviamente, Dios se deja ganar, explica Sturzenegger en su extenso Tuit.

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“Pero la redención no es para el personaje en sí mismo, sino en la posibilidad de reencarnarse en una nueva vida. El pasado queda atrás y comienza algo diferente”, completa en la larga explicación.

Luego lanza la supuesta semejanza con la actualidad nacional: “No sé si Ortega lo habrá pensado así, pero es una metáfora perfecta del proceso que transita Argentina. Una Argentina de 50 años de decadencia empieza a quedar atrás y nace un nuevo país, más próspero, más justo, más federal y más libre”, afirmó el también exfuncionario de las administraciones de Fernando de la Rúa y Mauricio Macri.

"Mi impresión es que cuanto mejor le vaya a Argentina, cuanto más se profundicen los cambios que impulsa el presidente @JMilei, más recrudecerá ese asedio mediático. Como siempre menciono, si con un solo producto un grupo empresario pudo obtener 4.000 millones de dólares de beneficios regulatorios (16.000 veces más que lo que dicen que habrían usado gobiernos extranjeros, ¡y con un solo producto!), imagínense la tarasca que hay disponible para torcer voluntades en el periodismo, o en los otros poderes de la nación, fustigó.

“Pero así como el ministro @LuisCaputoAR dice que es difícil anticipar la economía mirando la historia porque nunca Argentina vivió las condiciones externas e internas del momento actual, lo mismo vale para quienes piensan en la eficacia del ataque mediático”, sentenció.

Por último, enumeró las razones por las que, según él, no hay escándalo que golpeé la marca del Gobierno:

“Esta vez es menos efectivo en afectar la marcha de la economía porque a) el gobierno tiene equilibrio fiscal, b) tiene las necesidades de financiamiento cubiertas hasta las elecciones, c) el tipo de cambio no es usado como herramienta de estabilización pudiendo cumplir su rol de estabilizador, d) vivimos un boom inédito de exportaciones, e) la economía crece desde que asumió el presidente @JMilei, claro está, desde un pozo insondable, f) el desempleo luce estable con lo cual el mercado está incorporando naturalmente a los entrantes al mercado, g) el contexto internacional valoriza nuestros recursos productivos como nunca antes, h) el país ha avanzado en apertura económica en los últimos 6 meses más que en 50 años. Habrá más para mencionar (y por cierto innumerable problemas que todavía hay que resolver), pero basta para la enumeración”, escribió Sturzenegger.

“Fue así que pegaron el año pasado y la economía igual creció el 3,5%. Hoy sigue el asedio y el dólar ni se mueve. En estos días el ridículo episodio de los créditos hipotecarios, muestra, en algún punto, el nivel de desesperación. Seguirá el asedio, pero una Argentina más próspera, más justa y más libre ya nació. VLLC!”, completó efusivo. (NA)