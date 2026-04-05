La AFA eligió a una yerba brasileña como sponsor de la Selección: la reacción de productores locales

La decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de incorporar como patrocinador oficial a una marca de yerba mate brasileña, en vísperas del Mundial 2026, provocó un intenso malestar en la provincia de Misiones y reavivó el debate sobre la defensa de la producción nacional.

A fines de marzo, la AFA presentó a Baldo, yerba de origen brasileño producida en Rio Grande Do Sul, como el sponsor oficial de la Selección campeona del Mundo. Esta alianza, que se difundió tanto en redes sociales, como en publicidad en la vía pública, generó malestar en la industria yerbatera basada principalmente en Misiones y Corrientes.

La controversia escaló hasta el ámbito político. El diputado provincial -y reconocido productor yerbatero- Juan José Szychowski solicitó que el Gobierno Nacional intervenga y gestione ante la AFA una revisión del acuerdo con la empresa brasileña.

Cabe destacar que el acuerdo faculta a la yerba Baldo para declararse públicamente como la infusión elegida por figuras emblemáticas de la selección, como Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Emiliano “Dibu” Martínez, a la vez que implica presencia en la camiseta de la Selección Nacional y en la imagen pública del equipo nacional, vigente campeón mundial de fútbol.

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La iniciativa firmada por Szychowski, quien también es extitular del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), detalla que la ley nacional 26.871 confiere al mate el estatus de “Infusión Nacional” y obliga a promover su consumo en eventos oficiales.

El legislador recalca que, si bien Baldo era consumida por algunos jugadores durante el Mundial de Qatar 2022 y en anteriores concentraciones, “la oficialización del patrocinio generó cuestionamientos por su origen”. Para Misiones, principal región productora, el patrocinio de una yerba brasileña se percibe, aseguran los productores locales, como un desplazamiento de la producción local y una amenaza a los esfuerzos de posicionamiento internacional de la yerba argentina.

Szychowski remarcó que la yerba mate es parte de la identidad nacional y que la AFA “tendría que haber considerado a empresas nacionales antes de tomar una decisión de esa envergadura”. Según el legislador, la promoción institucional de un producto extranjero contrasta con las campañas desarrolladas por el INYM y el sector exportador, que permitieron vender “en más de 50 países del mundo” la yerba local, pese a los obstáculos del contexto económico.

La reacción política incluyó la presentación de un Proyecto de Comunicación en la legislatura misionera, solicitando al Poder Ejecutivo Nacional la gestión ante la AFA para revisar el acuerdo con Baldo. (Infobae)