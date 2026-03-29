“Muchos opinan, pocos hacen”: el provocador mensaje con el que Tapia festejó 9 años de gestión en AFA

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, celebró su noveno aniversario como presidente de la entidad, afirmando que pone el pecho “todo el tiempo” y asumiéndose como quien tomó la decisión de que Lionel Scaloni fuera el DT de la Selección argentina.

Tapia definió lo que ha sido su gestión como “9 años de entrega total” y aseguró que durante este tiempo fue señalado y cuestionado.

Claudio Tapia asumió la presidencia de AFA el 29 de marzo de 2017, con el presidente de Boca de turno como vicepresidente durante todo lo que lleva de gestión, y actualmente se encuentra altamente cuestionado, con causas que involucran lavado de dinero y amaño de partidos.

Con un extenso posteo en su cuenta oficial de Instagram, Claudio Tapia celebró haber alcanzado nueve años como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, en una gestión “con aciertos y con errores”.

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En el inicio de un largo mensaje, Tapia aseguró que se trató de un “camino lleno de cambios y desafíos”, afirmando que al momento de hacerse cargo de AFA “todo era muy distinto”, pero que nunca cambió su “amor por esta Casa, por la Selección y por el fútbol argentino”.

Además, Tapia se autoproclamó como quien tomó la decisión de ubicar y mantener a Lionel Scaloni al mando de la Selección argentina como entrenador, quien consiguió el campeonato en la Copa del Mundo 2022, la Finalissima y las últimas dos Copas América, declarando que lo “señalaron y cuestionaron” por elegir a un DT que no tenía experiencia.

Por último, el presidente de la entidad que dirige al fútbol nacional dejó en claro que tomó cada decisión “con el corazón”, recriminó que “pocas veces se ve el sacrificio silencioso que hay detrás” de los éxitos, valoró el trabajo de las selecciones juveniles y sentenció: “yo estuve y estoy”.

A pesar de afirmar que tiene detrás a “un país entero que cree” y comentar que se encuentra apenas en el principio de su ciclo como el máximo mandatario de la asociación, Tapia se encuentra atravesando un periodo turbulento de su presidencia.

Quien llegó al poder desde la dirigencia de Barracas Central es investigado por la Justicia en causas por lavado de dinero con la financiera Sur Finanzas y un gran número de empresas fantasmas, además de por deudas en cargos de seguro social de sus empleados, y es repudiado en gran cantidad de canchas del fútbol argentino: incluso fue silbado durante su aparición en el último partido de la Selección, en La Bombonera. (NA)