“Un amor irracional”: la declaración del primer futbolista argentino que presentó públicamente a su novio

Colón de Santa Fe revolucionó el fútbol argentino cuando ayer se conoció la historia del jugador Ignacio Lago, quien se convirtió en el primer futbolista profesional en revelar públicamente que es homosexual.

Según informó la web Doble Amarilla, el extremo del Sabalero participó del programa ‘Sangre y Luto’ de la provincia santafesina. Allí, como parte del segmento recibió diversos saludos, entre ellos uno especial: el de su novio, quien le dedicó unas sentidas palabras.

"Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa. No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño...", fue el emotivo mensaje que envió el novio de Lago, a quien le agradeció por "defender los colores de mi ciudad".

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El jugador de Colón mostró su asombro en primera instancia, pero luego, no pudo ocultar su emoción con unas sentidas palabras.

“Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Somos enfermos y lo que sentimos lo tratamos de expresar”, dijo.

"No sé cómo no me di cuenta, vivo adentro de casa. Es muy atento y da sus muestras de cariño de esta manera tan especial", concluyó el delantero, quien aseguró no darse cuenta de la preparación de esta sorpresa.