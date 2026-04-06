La semana basquetbolística irá tomando temperatura a medida que pasen los días

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Después de la jornada en blanco de hoy, que se suma a los cuatro días que no se disputaron torneos de la Asociación Bahiense, desde mañana comenzará una semana diferente en cuanto a calendario, incluyendo las categorías mayores, con los torneos a nivel local, provincial y nacional.

Mañana martes será el salto inicial para la esperada Liga de Básquetbol Bahiense Oro Femenino.

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En la primera fecha se enfrentarán Sportivo Bahiense-Villa Mitre y Bahiense del Norte-Estudiantes. Libre, 9 de Julio.

El miércoles se completará la tercera fecha de la LBB Bronce, con el partido pendiente entre Sportivo-Fútbol y Tenis (Buratovich) y como plato fuerte estará el tercer juego de Reclasificación entre Villa Mitre (1) y Quilmes (1), por la Liga Argentina.

El jueves también se destinará a completar fecha, en este caso, la tercera de la LBB Oro, con Barrio Hospital-Estudiantes,⁩ Olimpo-Bahiense del Norte e Independiente-Estrella.

Ya el viernes, se disputará la cuarta fecha completa de LBB Plata, con 9 de Julio-Comercial, El Nacional-Sportivo, Bahía Basket-Ateneo, Altense-La Falda, San Lorenzo-Argentino y Espora-Velocidad.

Además, Villa Mitre-Quilmes jugarán el cuarto partido de la serie por Liga Argentina.

El domingo se jugará la cuarta fecha de la LBB Bronce: Barracas-Velocidad B, Bella Vista-Bahiense B, Pellegrini-Sporting, Caza y Pesca-Los Andes, Fútbol y Tenis-Whitense y Fortín-Sportivo B.

Y ese día, también marcará el debut de 9 de Julio en el Prefederal Femenino, recibiendo a Estudiantes (Olavarría).

En el comienzo de la próxima semana, el lunes, se destinará a la cuarta fecha de la LBB Oro: Bahiense-L.N. Alem, Estrella-Olimpo, Estudiantes-Independiente, Pueyrredón-Pacífico, Liniers-Barrio Hospital y Napostá-Villa Mitre.