LBB Oro: Pacífico estuvo muy iluminado ante Liniers y venció 78-56

Santiago Loos encontró el hueco en la defensa de Liniers y no perdonó. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Pacífico volvió a la victoria con un triunfo contundente ante Liniers por 78 a 56, en uno de los dos cotejos que pudieron disputarse, entre los programados para hoy por la tercera fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

Por un corte de energía que afectó diferentes barrios de la ciudad, se suspendieron Olimpo-Bahiense del Norte, Barrio Hospital-Estudiantes e Independiente-Estrella.

En cambio Villa Mitre-Pueyrredón arrancó un poco más tarde, una vez que volvió la luz, aunque sufrió otra demora en su inicio también por la rotura de un aro y ahora están jugando.

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El miércoles, en tanto, estaba previsto que se cerrara la fecha con Leandro N. Alem-Napostá, en el Daniel Lacunza,con transmisión por streaming.

"Después de conversar con varios dirigentes de los equipos afectados se tomó la decisión que los tres partidos suspendidos se reprogramen para el jueves 9 de abril. La fecha de ese dia pasará al lunes 13 y se volverá a jugar el jueves 16 de abril", explicó Guillermo Barco, presidente de la ABB.

"De esta forma no jugamos en el feriado de Semana Santa ni el lunes posterior. También -agregó- respetamos las ya programadas fechas de la LBB plata (martes) y LBB Bronce (miércoles)".

Por su parte Pacífico se quedó con su segundo éxito de la temporada ante un Liniers que sumó su tercera caída en fila.

Ya en el cuarto inicial, aunque de bajo goleo, Pacífico se apoyó en el goleo de Valentín Cortés (6, con 3-4 en dobles), quien sería uno de los pilares ofensivos al totalizar 19 puntos (3-6 en triples) junto con Santiago Loos (autor de 18 puntos, con 4-8 en triples).

En el cierre del primer tiempo el marcador de 39-19 fue todo un reflejo de realidades: el local con 62% de efectividad en dobles (Branco Salvatori goleador con 12) y la visita con 30% en dobles y 1-8 en triples (Nicolás Quiroga goleador con 8 tantos).

De todos modos en el tercero Liniers ensayó una reacción que detuvo en parte el flujo ofensivo de Pacífico. Con Alan García protagonista (6 puntos) más asistencias y libres de Mauro Miérez (3), de perder por una máxima de 41-21 el Chivo recortó a 46-35 a 1m del final, con libres del base.

Pero la vuelta de Pacífico en el cuarto parcial fue demoledora: Cortés y Loos quemaron las redes con sus tiros de 3 puntos, hasta alcanzar una máxima de 68-45 a 4 minutos del final, dando margen después a la rotación de los bancos.

Esta es la síntesis:

Pacífico (78): B. Salvatori (16), F. Mattioli (2), V. Cortés (19), S. Loos (18), J. Larrandart (6), fi; T. Bruni (6), P. Palacio, G. Lucas (5), Genaro Pisani (4), F. Pulion (2), A. Anaya y J. Koppel. DT: Mauro Richotti.

Liniers (56): M. Miérez (5), A. García (11), A. Dottori (3), G. Torres (5), N. Quiroga (8), fi; J. Marinsalta (5), K. Hernández (2), N. Ramos (5), F. Lanaro (6), A. Ayude y T. Sabatini (2). DT: Mauricio Vago.

Cuartos: Pacífico, 13-11; 36-19 y 48-35.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Marcelo Gordillo y Juan Gabriel Jaramillo.⁩

Cancha: William Harding Green (Pacífico).