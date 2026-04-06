Liga Nacional: gran debut de Ramiro Santiago en Olímpico de La Banda

Ramiro Santiago (Olímpico) protege la pelota ante la marca Brandon Beavers (La Unión). Fotos: La Liga Contenidos.

Anoche se disputó otra jornada del tramo final de la fase regular de la Liga Nacional de básquetbol, que contó con participación bahiense.

La actuación más destacada la tuvo el alero Ramiro Santiago, quien concretó su debut con buenos números en Olímpico.

Fue en la victoria ante La Unión (Formosa) por 87 a 78 en La Banda (Santiago del Estero), para quedar cerca (13º) de ingresar entre los 12 que jugarán la Reclasificación camino a los cruces Campeonato.

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Santiago ingresó en el quinteto titular y aportó 17 puntos (3-3 en dobles, 3-7 en triples y 2-2 en libres), 3 rebotes, 2 asistencias y un recupero en 24m10s. Terminó con 4 faltas personales.

En el mismo equipo también tuvo buena participación el también bahiense Valentín Forestier, quien jugó 24m04s en los que totalizó 5 puntos (0-2 en dobles, 1-2 en triples y 2-2 en libres), 4 rebotes y 2 asistencias.

Olímpico se juega un mano a mano por ingresar entre los 12 con San Martín de Corrientes (12º), aunque tiene dos partidos más jugados y dos derrotas más que los correntinos. Al Negro bandeño le quedan dos cotejos de fase regular.

Anoche en otro encuentro y en la parte de arriba de la tabla de posiciones, Ferro se quedó con una victoria fundamental camino a ingresar entre los cuatro que avanzarán directo a cuartos de final de la competencia.

El conjunto del barrio porteño de Caballito le ganó al colista Argentino de Junín por 100-74 como local, con la participación del bahiense Jano Martínez y del pringlense Valentín Bettiga.

El base ex Villa Mitre totalizó 4 puntos (2-2 en dobles y 0-2 en triples), 3 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperos (3 pérdidas) en 14m21s.

Por su parte el alero ex Olimpo alcanzó el doble dígito en puntos al sumar 13 tantos (1-2 en dobles, 3-3 en triples y 2-2 en libres), 2 rebotes y 3 asistencias en 17m51s. Fue el tercer jugador más valioso en el equipo dirigido por Federico Fernández.

Por otra parte, ayer también ganó Atenas de Córdoba, dirigido por el bahiense José Luis Pisani y con asistencia técnica del también bahiense Lisandro De Tomasi.

El Griego se quedó con una victoria fundamental ante Platense (77-72) en la lucha por la Permanencia, ya que marcha penúltimo (18º) y tiene una victoria menos que los tres equipos que tiene arriba (Union, Platense y Racing de Chivilcoy).

En el otro cotejo disputaro anoche, Regatas Corrientes derrotó a Obras Basket por 79-77 como local, con dos tiros libres convertidos por el ala-centro Fabián Ramírez Barrios a 1s7/10.

A los clubes le quedan entre 2/4 partidos para completar esta etapa. Luego, del 1º al 4º inclusive avanzarán directo a cuartos de final, del 5º al 12º inclusive jugarán playoffs hacia Campeonato y 18º-19º jugarán playoffs Permanencia al mejor de 5 partidos.