La inflación de marzo en Bahía trepó al 2,9 %, según el CREEBBA

La inflación estimada por el Centro Regional de Estudios Económicos Bahía Blanca (CREEBBA) fue del 2,9 % en marzo, por encima del 2,4 % registrado en febrero.

De esta manera, el primer trimestre de 2026 cerró con una inflación acumulada del 8,3 %, mientras que la interanual se ubicó en el 30,6%.

Durante el mes de marzo, el mayor aumento a nivel capítulos se dio como es habitual en esta época del año en Educación, el cual registró un crecimiento del 7,1 % destacándose las variaciones observadas en servicios educativos (17,8 %) y educación formal (5,8 %).

En segundo orden, Vivienda evidenció un crecimiento del 4,5 % explicado principalmente por alzas en servicios sanitarios, gas y otros combustibles (7,6 %), materiales y mano de obra (5,1 %) y electricidad (5 ) por citar los más relevantes.

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Bienes y servicios varios se posicionó en tercer lugar con una variación del 3,1 %, traccionado por incrementos en servicios de peluquería y para el cuidado personal (6,3 %), cigarrillos y tabaco (3,5 %) y artículos de tocador descartables (2,6 ), entre otros.

Por su parte, Alimentos y bebidas (el capítulo de mayor ponderación) exhibió una variación del 3 %, ubicándose levemente por encima del nivel general. Se destacan los subgrupos de cacao y sus derivados (13,6 %), yogur y postres lácteos (9,8 %), café (7,5 %), aceite (7,3 %), carne vacuna fresca (7,3 %), margarina y otras grasas (7,1 %), té (6,7 %), pescados y mariscos frescos (6,5 %) por citar los más importantes.

Categorías

Durante marzo, los bienes y servicios de la categoría Regulado se ubicaron por encima del resto, registrando un aumento del 4,1 % en relación al mes anterior. Esta variación se explica principalmente por alzas en tarifas de servicios públicos (gas y electricidad), educación formal y cigarrillos y tabaco.

En segundo lugar, se ubicó la categoría Núcleo cuya tasa de crecimiento ascendió a 3,1 % acelerándose 0,9 puntos porcentuales respecto del mes anterior y alcanzando el valor más elevado desde septiembre de 2024. Los ítems más significativos que subyacen a esta dinámica fueron las carnes (tanto rojas como de pescado), aceites y margarinas y combustibles y lubricantes que mostraron alzas importantes como consecuencia del incremento significativo del barril de petróleo.

Por último, la categoría Estacional exhibió un retroceso de 1,2 %. Las variaciones más importantes se dieron en calzado para mujer y para hombre (8,3 % y 6,7 % respectivamente) y transporte por turismo (5 %). Por el lado de las bajas se destacaron tanto las frutas frescas (-7,2 %) como las verduras, tubérculos y legumbres frescas (-0,6 %).