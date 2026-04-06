La Fuerza Barrial de Aproximación amplía su presencia en el distrito

La Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) comenzó a operar en Villa del Mar, ampliando su presencia en Coronel Rosales en el marco de "una estrategia de seguridad basada en la cercanía con los vecinos y el trabajo territorial", informaron desde la comuna.

La medida se suma al reciente despliegue de agentes en Villa Arias, según indicaron, extender los recorridos permite mejorar la capacidad de respuesta y forma parte de un esquema que busca fortalecer la prevención del delito.

La incorporación de este nuevo punto se da en un contexto de crecimiento de la FBA en el distrito.

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En las últimas semanas se sumaron más efectivos locales a esta fuerza creada por la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de reforzar la presencia policial en barrios y zonas específicas mediante patrullajes y contacto directo con los vecinos.

La FBA llegó a Punta Alta en junio del año pasado y comenzó a operar desde su sede central en el barrio Parque San Martín.

Desde el Municipio destacaron que los patrullajes en Villa del Mar responden a demandas de vecinos y apuntan a generar entornos más seguros a partir de la presencia activa de los agentes, el diálogo y la construcción de vínculos.

