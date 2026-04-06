El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este martes 7 de abril una jornada con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 22 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de frío y húmedo a fresco con soleados. Se espera que haya viento leve del sector sur y buena visibilidad.

Durante la mañana el tiempo se presentará templado y soleado, con viento leve del sudeste, índice UV alto y buena visibilidad.

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La noche, a su vez, se prevé fresca con cielo despejado, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 14 grados.