Bahía Blanca | Lunes, 06 de abril

19.1°

Bahía Blanca | Lunes, 06 de abril

19.1°

Bahía Blanca | Lunes, 06 de abril

19.1°
La ciudad.

El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 7 de abril en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este martes 7 de abril una jornada con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 22 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de frío y húmedo a fresco con soleados. Se espera que haya viento leve del sector sur y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la mañana el tiempo se presentará templado y soleado, con viento leve del sudeste, índice UV alto y buena visibilidad.

La noche, a su vez, se prevé fresca con cielo despejado, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 14 grados.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Fútbol.
La región.
Aplausos.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE