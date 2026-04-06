LLA presentó un proyecto antibloqueos: gremios podrían recibir multas de hasta $60 millones

A partir de lo sucedido el último viernes, con el bloqueo de integrantes de la Asociación de Empleados de Comercio bahiense en el Bahía Blanca Plaza Shopping, el bloque de concejales de La Libertad Avanza presentó un proyecto para sancionar a instituciones que lleven a cabo acciones similares en el futuro.

La iniciativa, conocida como un "proyecto antibloqueo", propone la implementación de multas que irían desde cerca de 7 millones hasta casi 61 millones de pesos, en números actuales. En módulos o unidades de multa, iría desde los 10 hasta los 90.

En ese sentido, se considera que es necesario que la ciudad cuente "con instrumentos normativos municipales que permitan actuar con celeridad ante bloqueos físicos en establecimientos productivos, comerciales, logísticos y de servicios, garantizando tanto la libertad de trabajo como el orden público, sin menoscabar el derecho a la protesta y la acción sindical pacífica".

El texto, presentado por el concejal Marcos Streitenberger y acompañado por todo el bloque de La Libertad Avanza, establece la necesidad de "proteger la libre circulación de personas, vehículos y mercaderías en la vía pública y en los accesos adyacentes a establecimientos productivos, comerciales, logísticos y de servicios" en todo el distrito bahiense.

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El ámbito de aplicación sería "la vía pública adyacente a los accesos de los establecimientos comprendidos y los espacios de circulación y acceso colectivo con habilitación municipal. Quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación los espacios interiores de inmuebles privados, cuya regulación excede el poder de policía municipal".

"No regula ni restringe el ejercicio del derecho de huelga, la acción sindical legítima, el derecho de reunión ni la libertad de expresión", se aclara.

Al respecto, establece dos tipos de sanciones:

Infracción: incurre en ella quien, mediante la colocación de elementos físicos de obstrucción, impida total o parcialmente el acceso o egreso de personas, vehículos o mercaderías a través de los accesos habilitados de un establecimiento en la vía pública.



La multa iría entre $6.700.000 y $38.500.000.



La multa iría entre $6.700.000 y $38.500.000. Infracción grave: cuando el impedimento físico efectivo se extienda simultáneamente a dos o más establecimientos; se ejerza violencia, intimidación o amenaza física sobre personas que intenten acceder o egresar del establecimiento, o el establecimiento afectado preste servicios esenciales para la comunidad (farmacias, centros de atención médica o de salud, distribuidoras de alimentos o medicamentos).



En este caso, las multas irían desde $33.850.000 hasta $60.900.000.

Asimismo, se aclara que no se considerarán infracciones la concentración, asamblea, manifestación o piquete pacífico en la vía pública frente al establecimiento; la distribución de volantes o material informativo, y cualquier otra forma de expresión, protesta o acción sindical que no implique la colocación de elementos físicos de obstrucción material en los accesos habilitados del establecimiento.