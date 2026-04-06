El regreso del tren a Bahía: aseguran que Olavarría sigue dentro del recorrido posible

Respecto a la nota publicada por este medio el sábado pasado sobre la posibilidad de que el tren de pasajeros retornará a nuestra ciudad utilizando una vía alternativa, Víctor Donnet, secretario general de la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos (APDFA) seccional Bahía Blanca, aclaró que el trazado que se evalúa incluye el paso por Olavarría.

“Quizás se malinterpretó lo que dije, pero tranquilamente el servicio puede pasar por Olavarría, vía La Madrid. No es que en esta opción se excluya Olavarría, porque el tren puede pasar sin problemas por allí”, reafirmó el dirigente sindical bahiense.

Cabe recordar que el 21 de marzo de 2023 marcó el punto final de un servicio que, aun con demoras extremas, seguía siendo una opción clave para cientos de pasajeros.

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Aquella noche, el descarrilamiento de la locomotora y varios coches, con 247 pasajeros a bordo, terminó de sellar una historia que ya venía golpeada. Un año antes, otro episodio similar había dejado una veintena de heridos.

“No queremos que nuestra ciudad llegue al Bicentenario sin tren, algo que nos marcó históricamente. Seguiremos luchando para que Bahía tenga este servicio”, añadió Donnet.