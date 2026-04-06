Adorni recibió US$100 mil de otras dos mujeres por la hipoteca de otro departamento

Según un documento del Registro de Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires, Manuel Adorni hipotecó su departamento anterior en Caballito y recibió US$100 mil de otras dos acreedoras.

Se trata del inmueble de Asamblea 1100 en el que vivía antes con su familia. Recibió el dinero de parte de dos mujeres: Graciela Isabel Molina, quien habría aportado 85 mil dólares, y Victoria María José Cancio (15 mil dólares).

El departamento de Asamblea al 1100 tiene dos hipotecas. La primera, de 2014, fue por 75.000 dólares a favor de Stella Maris Roman, la vendedora original del inmueble, que también aparece como prestamista, tal como ocurrió en la operación del departamento de Caballito. Esta hipoteca quedó inscrita el 12 de marzo de 2014.

La segunda hipoteca, por 100.000 dólares, se firmó en noviembre de 2024, con Molina y Cancio como acreedoras.

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Adorni informó en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción que estas dos mujeres eran acreedoras suyas, aunque hasta ahora no se conocía el origen de la deuda. El funcionario declaró el 50% del monto total.

La compra del departamento de Asamblea al 1100, frente al Parque Chacabuco, figura en el Registro de la Propiedad como realizada el 20 de febrero de 2014 por Adorni y su mujer, Bettina Angeletti, con un precio declarado de 105.000 dólares. Actualmente, la propiedad está en venta, pero sigue a nombre del matrimonio.

La escribana que intervino en la operación fue Adriana Mónica Nechevenko, la misma que certificó las compras de la casa de Indio Cua en 2024 y del departamento de Caballito el año pasado.

Investigación judicial y más préstamos bajo la lupa

El fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni, citó a declarar este miércoles a la escribana Nechevenko como testigo. Además, la fiscalía le pidió todos los documentos vinculados a las operaciones de bienes de Adorni y su esposa.

La semana pasada se supo que Adorni escrituró en noviembre de 2025 un departamento de 200 metros cuadrados y cochera en la calle Miró al 500, en Caballito. En esa operación, las anteriores dueñas, Beatriz Viegas (72) y Claudia Sbabo (64), le prestaron 200.000 dólares, casi el 90% del precio registrado. (con información de TN)